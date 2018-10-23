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Японія остаточно припиняє надання Китаю економічної допомоги

Японія остаточно припиняє надання Китаю економічної допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Уряд Японії у нинішньому фінансовому році остаточно припинить надання Китаю пільгової державної економічної допомоги, яка прямувала Пекіну з 1979 року та зіграла, як вважають у Токіо, важливу роль у розвитку КНР, повідомляє УНН із посиланням на телеканал NHK.

До теперішнього часу Китай отримав від Токіо низькопроцентних кредитів, безоплатних субсидій і технічної допомоги на загальну суму близько 3,7 трлн ієн — понад 32 млрд доларів за поточним курсом.

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Видача позик і грантів Пекіну вже припинена з 2006 року. Про повне припинення інших видів допомоги прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосить під час свого візиту до КНР, який починається 25 жовтня. Він має намір запропонувати Китаю вести відтепер повністю рівноправне економічне співробітництво — зокрема, спільно надавати допомогу державам, що розвиваються.

Довідка: 1972 рік — переговори про нормалізацію відносин між Японією і КНР. Мао Цзедун відмовився від репарацій, пізніше Ден Сяопін назвав це рішення великою помилкою. У 1978 році був підписаний Китайсько-японський договір про мир і дружбу. У жовтні 1978 року Ден Сяопін у ході візиту в Токіо зажадав відшкодування збитку від колишньої держави-агресора. Японія почала надавати Китаю “офіційну допомогу розвитку” у вигляді низькопроцентних позик і грантів на основі п’ятирічних планів допомоги. Перший пакет охоплював 1979-1983 роки і становив близько 1,4 млрд доларів, друга програма була розрахована на 1984-1989 рр. з об’ємом 2,1 млрд. У 1982 р спалахнув скандал із приводу упередженого, неадекватного (з точки зору Китаю) викладу японо-китайської війни в японських шкільних підручниках. Для того, щоб загасити скандал прем’єр Судзукі був змушений терміново відвідати китайську столицю, де пообіцяв змінити зміст підручників, а також виділити нову фінансову допомогу для розвитку китайської інфраструктури. У 1995 році після ядерного випробування КНР у районі озера Лобнор, Токіо призупинив виплату грантів Китаю на суму 92 млн доларів. Китайські випробування в 1996 році не призвели до будь-яких санкцій. У 2000-і років японські позики були майже повністю припинені: наприклад, за 2010 рік КНР отримала тільки 56 млн доларів. Всього за 1979 — 2008 роки японські уряду перевели до Пекіна близько 45 млрд доларів (включаючи 40,5 млрд у вигляді довгострокових позик і 4,5 млрд у вигляді грантів). У середньому більше 60% іноземних студентів і стажистів, які навчалися в Японії по лінії технічного співробітництва за рахунок її уряду, складала китайська молодь.

Як раніше інформував УНН, повітряні Сили самооборони Японії зафіксували зростання числа вильотів винищувачів для перехоплення військових літаків Китаю біля своїх кордонів за першу половину поточного фінансового року (з квітня по вересень).

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