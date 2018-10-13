Японія зафіксувала зростання кількості вильотів винищувачів для перехоплень китайських літаків

Згідно з наведеною статистикою, японські пілоти за звітний період здійснили 345 вильотів для перехоплення китайських літаків, що приблизно на 20% більше в порівнянні з аналогічними показниками за минулий рік. Головним чином подібні заходи вживалися щодо винищувачів КНР, які літали у районі Східно-Китайського моря. Токіо залучений у суперечки із Пекіном через приналежність незаселених островів Сенкаку (китайська назва — Дяоюйдао), у яких знаходяться родовища природного газу та розмежування ексклюзивних економічних зон двох країн.

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Винищувачі японських Сил самооборони стали рідше супроводжувати військові літаки ВКС РФ біля кордонів Японії. З квітня по вересень було скоєно 211 таких вильотів — на 56 менше, ніж в минулому році.

У 2017 фінансовому році (1 квітня 2017 року — 31 березня 2018 року - прим. УНН) Японія здійснила 904 вильоту для перехоплення літаків іноземних держав, головним чином — Китаю і РФ.

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Як раніше інформував УНН, новий міністр оборони Японії Такесі Івая, що зайняв свій пост 2 жовтня після перестановок в уряді, вважає, що Китай продовжує агресивні спроби змінити за допомогою сили поточний стан справ у Південно-Китайському і Східно-Китайському морях.