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Японія зафіксувала зростання кількості вильотів винищувачів для перехоплень китайських літаків

Японія зафіксувала зростання кількості вильотів винищувачів для перехоплень китайських літаків

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Повітряні Сили самооборони Японії зафіксували зростання числа вильотів винищувачів для перехоплення військових літаків Китаю біля своїх кордонів за першу половину поточного фінансового року (з квітня по вересень). Про це повідомляє УНН із посиланням на доповідь Об’єднаного комітету начальників штабів Сил самооборони.

Згідно з наведеною статистикою, японські пілоти за звітний період здійснили 345 вильотів для перехоплення китайських літаків, що приблизно на 20% більше в порівнянні з аналогічними показниками за минулий рік. Головним чином подібні заходи вживалися щодо винищувачів КНР, які літали у районі Східно-Китайського моря. Токіо залучений у суперечки із Пекіном через приналежність незаселених островів Сенкаку (китайська назва — Дяоюйдао), у яких знаходяться родовища природного газу та розмежування ексклюзивних економічних зон двох країн.

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Винищувачі японських Сил самооборони стали рідше супроводжувати військові літаки ВКС РФ біля кордонів Японії. З квітня по вересень було скоєно 211 таких вильотів — на 56 менше, ніж в минулому році.

У 2017 фінансовому році (1 квітня 2017 року — 31 березня 2018 року - прим. УНН) Японія здійснила 904 вильоту для перехоплення літаків іноземних держав, головним чином — Китаю і РФ.

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Як раніше інформував УНН, новий міністр оборони Японії Такесі Івая, що зайняв свій пост 2 жовтня після перестановок в уряді, вважає, що Китай продовжує агресивні спроби змінити за допомогою сили поточний стан справ у Південно-Китайському і Східно-Китайському морях.

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