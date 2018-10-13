Япония зафиксировала рост числа вылетов истребителей для перехватов китайских самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Воздушные Силы самообороны Японии зафиксировали рост числа вылетов истребителей для перехвата военных самолетов Китая у своих границ за первую половину текущего финансового года (с апреля по сентябрь). Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны.
Согласно приведенной статистике, японские пилоты за отчетный период совершили 345 вылетов для перехвата китайских самолетов, что примерно на 20% больше по сравнению с аналогичными показателями за прошлый год. Главным образом подобные меры принимались в отношении истребителей КНР, которые летали в районе Восточно-Китайского моря. Токио вовлечен там в споры с Пекином из-за принадлежности необитаемых островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), в которых находятся месторождения природного газа и разграничения эксклюзивных экономических зон двух стран.
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Истребители японских Сил самообороны стали реже сопровождать военные самолеты ВКС РФ у границ Японии. С апреля по сентябрь было совершено 211 таких вылетов - на 56 меньше, чем в прошлом году.
В 2017 финансовом году (1 апреля 2017 - 31 марта 2018 - прим. УНН) Япония осуществила 904 вылета для перехвата самолетов иностранных государств, главным образом - Китая и РФ.
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Как ранее информировал УНН, новый министр обороны Японии Такеси Ивая, занявший свой пост 2 октября после перестановок в правительстве, считает, что Китай продолжает агрессивные попытки изменить с помощью силы текущее состояние дел в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.