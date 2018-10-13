Япония зафиксировала рост числа вылетов истребителей для перехватов китайских самолетов

Согласно приведенной статистике, японские пилоты за отчетный период совершили 345 вылетов для перехвата китайских самолетов, что примерно на 20% больше по сравнению с аналогичными показателями за прошлый год. Главным образом подобные меры принимались в отношении истребителей КНР, которые летали в районе Восточно-Китайского моря. Токио вовлечен там в споры с Пекином из-за принадлежности необитаемых островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), в которых находятся месторождения природного газа и разграничения эксклюзивных экономических зон двух стран.

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Истребители японских Сил самообороны стали реже сопровождать военные самолеты ВКС РФ у границ Японии. С апреля по сентябрь было совершено 211 таких вылетов - на 56 меньше, чем в прошлом году.

В 2017 финансовом году (1 апреля 2017 - 31 марта 2018 - прим. УНН) Япония осуществила 904 вылета для перехвата самолетов иностранных государств, главным образом - Китая и РФ.

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Как ранее информировал УНН, новый министр обороны Японии Такеси Ивая, занявший свой пост 2 октября после перестановок в правительстве, считает, что Китай продолжает агрессивные попытки изменить с помощью силы текущее состояние дел в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.