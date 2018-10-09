Японці спустили на воду першу субмарину з літій-іонними акумуляторами

Дизель-електричним підводним човнам акумулятори необхідні для таємного пересування під водою, коли запуск дизельних двигунів для живлення ходових електромоторів небажаний або зовсім неможливий. Зазвичай на підводних човнах використовуються свинцево-кислотні акумулятори. Вони обтяжують конструкцію корабля, не можуть забезпечити великої тривалості ходу і довго заряджаються.

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Японські конструктори вирішили використовувати літій-іонні акумулятори на підводному човні з кількох причин. По-перше, батареї зібрані з таких акумуляторів мають істотно більшу ємність, ніж свинцево-кислотні. На малих швидкостях дальність підводного ходу підводного човна на літій-іонних акумуляторах порівнянна з дальністю ходу на свинцево-кислотних акумуляторах і двигуні Стірлінга.

По-друге, на великих швидкостях дальність ходу корабля перевищує такий показник при використанні звичайних акумуляторів. Нарешті, по-третє, літій-іонні акумулятори можна перезаряджати із використанням великих струмів, ніж при зарядці свинцево-кислотних елементів живлення. Це означає, що на повну зарядку літій-іонних батарей необхідно істотно менше часу.

Підводна водотоннажність підводного човна “Орю” становить 4,2 тисячі тонн при довжині 84 метрів і шириною 9,1 метра. Корабель може розвивати швидкість до 20 вузлів. Підводний човен оснащений двома дизельними двигунами і чотирма двигунами Стірлінга, необхідними для харчування ходових електромоторів і підзарядки акумуляторів у підводному положенні.

Під водою двигуни Стірлінга працюють за рахунок спалювання дизельного палива; продукти згоряння викидаються в водяний струмінь від гвинтів. Підводний човен “Орю”, як і інші кораблі типу “Сорю”, може знаходитися в підводному положенні до трьох місяців.

Як раніше інформував УНН, у середині вересня поточного року компанія Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering спустила на воду перший дизель-електричний підводний човен з анаеробною енергетичною установкою, повністю спроектовану в Південній Кореї. Як очікується, в грудні 2020 корабель передадуть флоту. У 2022 році підводний човен планується прийняти на озброєння.