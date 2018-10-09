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Японцы спустили на воду первую субмарину с литий-ионными аккумуляторами

Японцы спустили на воду первую субмарину с литий-ионными аккумуляторами

Киев  •  УНН

 • 11267 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries на судостроительной верфи в Кобе спустила на воду дизель-электрическую подводную лодку “Орю” типа “Сорю”. Новая субмарина стала первым японским кораблем такого типа, оснащенным литий-ионными аккумуляторами. В ближайшее время корабль приступит к испытаниям, а в марте 2020 будет передан Морским силам самообороны Японии, передает УНН со ссылкой на N+1.

Дизель-электрическим подводным лодкам аккумуляторы необходимы для скрытного передвижения под водой, когда запуск дизельных двигателей для питания ходовых электромоторов нежелателен или вовсе невозможен. Обычно на подлодках используются свинцово-кислотные аккумуляторы. Они утяжеляют конструкцию корабля, не могут обеспечить большой продолжительности хода и долго заряжаются.

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Японские конструкторы решили использовать литий-ионные аккумуляторы на подводной лодке по нескольким причинам. Во-первых, батареи собранные из таких аккумуляторов имеют существенно бо́льшую емкость, чем свинцово-кислотные. На малых скоростях дальность подводного хода подлодки на литий-ионных аккумуляторах сопоставима с дальностью хода на свинцово-кислотных аккумуляторах и двигателе Стирлинга.

Во-вторых, на больших скоростях дальность хода корабля превышает такой показатель при использовании обычных аккумуляторов. Наконец, в-третьих, литий-ионные аккумуляторы можно перезаряжать с использованием бо́льших токов, чем при зарядке свинцово-кислотных элементов питания. Это означает, что на полную зарядку литий-ионных батарей необходимо существенно меньше времени.

Подводное водоизмещение подлодки “Орю” составляет 4,2 тысячи тонн при длине 84 метра и ширине 9,1 метра. Корабль может развивать скорость до 20 узлов. Подлодка оснащена двумя дизельными двигателями и четырьмя двигателями Стирлинга, необходимыми для питания ходовых электромоторов и подзарядки аккумуляторов в подводном положении.

Под водой двигатели Стирлинга работают за счет сжигания дизельного топлива; продукты сгорания выбрасываются в водяную струю от винтов. Подводная лодка “Орю”, как и другие корабли типа “Сорю”, может находиться в подводном положении до трех месяцев.

Как ранее информировал УНН, в середине сентября текущего года компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering спустила на воду первую дизель-электрическую подводную лодку с анаэробной энергетической установкой, полностью спроектированную в Южной Корее. Как ожидается, в декабре 2020 корабль передадут флоту. В 2022 году подводная лодка планируется принять на вооружение.

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