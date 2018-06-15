The National Interest назвало російські підводні човни найнебезпечнішими у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Американське аналітичне видання з військово-політичної тематики The National Interest склало список з п’яти підводних човнів, які мають смертоносний потенціал і є найнебезпечнішими субмаринами у світі, передає УНН.
Серед п’яти підводних човнів, що увійшли до списку, виявилися три російських судна. Однією з кращих субмарин була названа атомний підводний човен четвертого покоління проекту 955 “Борей”, оснащена 16 балістичними ракетами “Булава”. Видання зазначає, що кожна з ракет несе до десяти ядерних боєголовок із дальністю ураження до 8 тис. км.
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Крім того, до рейтингу було включено АПЛ проекту 667БДРМ “Дельфін”. Як підкреслив The National Interest, підводні човни цього типу формують основу російського стратегічного флоту. Видання пише, що “Дельфін”, оснащений 16 рідинними триступінчастими ракетами “Синьова”, що здатні вести круговий вогонь у будь-якому напрямку.
Ще одним підводним човном, включеним у список, стала багатоцільова АПЧ проекту 885 “Ясень”. Вона оснащена 32 крилатими ракетами “Калібр”, які здатні нести ядерні боєголовки на відстань до 2,5 тис. км.
Також у топ-5 потрапили американські підводні човни класів “Огайо” і “Колумбія”, оснащені 24 і 16 міжконтинентальними балістичними ракетами системи “Трайдент” відповідно.
The National Interest уточнив, що в списку не увійшли радянські підводні човни проекту 941 “Акула”, більшість з яких вже не перебувають на службі, крім ТК-208 “Дмитро Донський”. Однак підводні човни цього типу використовуються ВМФ Росії як випробувальні судна і у них відсутнє ракетне озброєння, зазначило видання.
Нагадаємо, єдиний дизельно-електричний підводний човен України “Запоріжжя”, який було захоплено під час анексії Криму, не увійде до складу Чорноморського флоту.