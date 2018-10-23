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Япония окончательно прекращает предоставление Китаю экономической помощи

Япония окончательно прекращает предоставление Китаю экономической помощи

Киев  •  УНН

 • 9921 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Правительство Японии в нынешнем финансовом году окончательно прекратит предоставление Китаю льготной государственной экономической помощи, которая направлялась Пекину с 1979 года и сыграла, как считают в Токио, важную роль в развитии КНР, сообщает УНН со ссылкой на телеканал NHK.

К настоящему времени Китай получил от Токио низкопроцентных кредитов, безвозмездных субсидий и технической помощи на общую сумму около 3,7 трлн иен — более 32 млрд долларов по текущему курсу.

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Выдача займов и грантов Пекину уже прекращена с 2006 года. О полной приостановке других видов помощи премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявит в ходе своего начинающегося 25 октября визита в КНР, передает телеканал. Он намерен предложить Китаю вести отныне полностью равноправное экономическое сотрудничество — в частности, сообща оказывать помощь развивающимся государствам.

Справка: 1972 год — переговоры о нормализации отношений между Японией и КНР. Мао Цзэдун отказался от репараций, позже Дэн Сяопин назвал это решение большой ошибкой. В 1978 году был подписан Китайско-японский договор о мире и дружбе. В октябре 1978 года Дэн Сяопин в ходе визита в Токио потребовал возмещения ущерба от бывшей державы-агрессора. Япония начала оказывать Китаю “официальную помощь развитию” в виде низкопроцентных займов и грантов на основе пятилетних планов помощи. Первый пакет охватывал 1979–1983 годы и составлял около 1,4 млрд долларов, вторая программа была рассчитана на 1984–1989 гг. с объемом 2,1 млрд. В 1982 г. вспыхнул скандал по поводу предвзятого, неадекватного (с точки зрения Китая) изложения японо-китайской войны в японских школьных учебниках. Для того, чтобы потушить скандал премьер Судзуки был вынужден срочно посетить китайскую столицу, где пообещал изменить содержание учебников, а также выделить новую финансовую помощь для развития китайской инфраструктуры. В 1995 году после ядерного испытания КНР в районе озера Лобнор, Токио приостановил выплату грантов Китаю на сумму 92 млн. долларов. Китайские испытания в 1996 году не повлекли каких-либо санкций. В 2000-е годов японские займы были почти полностью прекращены: например, за 2010 год КНР получила только 56 млн долларов. Всего за 1979 — 2008 годы японские правительства перевели в Пекин около 45 млрд долларов (включая 40,5 млрд в виде долгосрочных займов и 4,5 млрд. в виде грантов). В среднем более 60% иностранных студентов и стажеров, обучавшихся в Японии по линии технического сотрудничества за счет её правительства, составляла китайская молодежь.

Как ранее информировал УНН, воздушные Силы самообороны Японии зафиксировали рост числа вылетов истребителей для перехвата военных самолетов Китая у своих границ за первую половину текущего финансового года (с апреля по сентябрь).

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