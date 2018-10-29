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СМИ: Токио создает военную базу на острове в Восточно-Китайском море

Киев  •  УНН

 • 10505 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Правительство Японии намерено в текущем году приступить к строительству военной базы на удаленном юго-западном острове Исигаки, где планируется разместить гарнизон в 5-6 тысяч человек, а также батареи ракет классов “земля — ​​корабль” и “земля — воздух ”. Эти меры принимаются как средство сдерживания военной активности Китая в Восточно-Китайском море, сообщает УНН со ссылкой на Sankei Shimbun.

В настоящее время в этом районе, отмечает издание, японские войска размещены только на самом острове Окинава. Однако на мелких островах, растянувшихся от него и на Тайвань, гарнизонов нет.

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В международных протоках вблизи них в последнее время периодически проходят группы кораблей ВМС КНР, следующих из Восточно-Китайского моря на обучение в открытые воды Тихого океана. К этой зоне относятся также безлюдные островки Сенкаку, которые Пекин считает своими территориями, незаконно оккупированными Японией. В их воды практически непрерывно заходят китайские сторожевые корабли, чтобы продемонстрировать присутствие КНР в спорном районе.

Кроме Исигаки Токио с весны будущего года начнет строительство военной базы на соседнем острове Мияко, где также развернута противокорабельные ракеты и средства ПВО.

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Как ранее информировал УНН, КНР в течение десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), на которые, в той или иной степени претендуют Китай, Вьетнам, Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины.

По информации газеты China Daily, в мае Китай в рамках учений ВВС посадил на аэродроме, расположенном на одном из спорных островов, стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное вооружение. В Пентагоне тогда сообщили, что милитаризация спорных островов только усиливает напряженность в регионе.

Кроме того, КНР активизировала работы по созданию насыпных территорий вблизи некоторых спорных участков. Как утверждают США и Япония, Пекин создал не менее семи искусственных островов, которые могут иметь двойное назначение: военный аэродром, морская база и прочее. Пекин подобные обвинения отрицает, заявляя, что его деятельность носит исключительно мирный характер.

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