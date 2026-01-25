$43.170.00
24 січня, 18:16 • 7926 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 15358 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 19877 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 29364 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 31281 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 45325 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 42636 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 34559 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29069 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 65576 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф назвав "дуже конструктивними" переговори між делегаціями України, рф та США в Абу-Дабі. Він підтвердив нову зустріч наступного тижня.

"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США

Тристоронні переговори України, росії та Сполучених Штатів Америки, які відбулися в Абу-Дабі, були "дуже конструктивними". Про це у соцмережі Х заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у п'ятницю та суботу Сполучені Штати координували тристоронню зустріч разом з Україною та росією, яку "люб'язно приймали Об'єднані Арабські Емірати".

Переговори були дуже конструктивними, і було домовлено продовжити їх наступного тижня в Абу-Дабі

- написав Віткофф.

Він додав, що президент Трамп та вся його команда "віддані справі встановлення миру в цій війні".

Нагадаємо

За інформацією Axios, тристоронні переговори між Україною, США і росією відбудуться наступного тижня, тобто, у неділю, 1 лютого. Місце переговорів - Абу-Дабі.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Об'єднані Арабські Емірати
Україна