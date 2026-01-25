"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США
Київ • УНН
Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф назвав "дуже конструктивними" переговори між делегаціями України, рф та США в Абу-Дабі. Він підтвердив нову зустріч наступного тижня.
Тристоронні переговори України, росії та Сполучених Штатів Америки, які відбулися в Абу-Дабі, були "дуже конструктивними". Про це у соцмережі Х заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, інформує УНН.
Деталі
За його словами, у п'ятницю та суботу Сполучені Штати координували тристоронню зустріч разом з Україною та росією, яку "люб'язно приймали Об'єднані Арабські Емірати".
Переговори були дуже конструктивними, і було домовлено продовжити їх наступного тижня в Абу-Дабі
Він додав, що президент Трамп та вся його команда "віддані справі встановлення миру в цій війні".
Нагадаємо
За інформацією Axios, тристоронні переговори між Україною, США і росією відбудуться наступного тижня, тобто, у неділю, 1 лютого. Місце переговорів - Абу-Дабі.
Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios25.01.26, 00:28 • 1562 перегляди