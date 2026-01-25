"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США

Тристоронні переговори України, росії та Сполучених Штатів Америки, які відбулися в Абу-Дабі, були "дуже конструктивними". Про це у соцмережі Х заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у п'ятницю та суботу Сполучені Штати координували тристоронню зустріч разом з Україною та росією, яку "люб'язно приймали Об'єднані Арабські Емірати".

Переговори були дуже конструктивними, і було домовлено продовжити їх наступного тижня в Абу-Дабі - написав Віткофф.

Він додав, що президент Трамп та вся його команда "віддані справі встановлення миру в цій війні".

Нагадаємо

За інформацією Axios, тристоронні переговори між Україною, США і росією відбудуться наступного тижня, тобто, у неділю, 1 лютого. Місце переговорів - Абу-Дабі.

Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios