"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США

Трехсторонние переговоры Украины, России и Соединенных Штатов Америки, состоявшиеся в Абу-Даби, были "очень конструктивными". Об этом в соцсети Х заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в пятницу и субботу Соединенные Штаты координировали трехстороннюю встречу вместе с Украиной и Россией, которую "любезно принимали Объединенные Арабские Эмираты".

Переговоры были очень конструктивными, и было договорено продолжить их на следующей неделе в Абу-Даби - написал Виткофф.

Он добавил, что президент Трамп и вся его команда "преданы делу установления мира в этой войне".

Напомним

По информации Axios, трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией состоятся на следующей неделе, то есть, в воскресенье, 1 февраля. Место переговоров - Абу-Даби.

