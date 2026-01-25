"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США

$43.170.00
24 января, 18:16 • 7768 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 15013 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 19618 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 29089 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 31092 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 45286 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 42606 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 34547 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29060 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 65495 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
ск рф проверяет запорожского гауляйтера балицкого - Андрющенко24 января, 14:46 • 4160 просмотра
Иностранные добровольцы имеют право на статус УБД в Украине: Минобороны озвучило детали процедуры24 января, 15:04 • 4796 просмотра
В Германии более половины населения считает США угрозой, а не союзником - СМИ24 января, 15:38 • 4536 просмотра
Энергетики восстановили свет для 88 тысяч домов Деснянского района Киева после атаки рф 24 января24 января, 17:13 • 4458 просмотра
Атака рф на Киев 24 января: полиция обезвредила боевую часть ракеты "Искандер-М" весом полтонныPhotoVideo20:15 • 4146 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 65491 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 79434 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 94925 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 89140 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 90156 просмотра
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Киевская область
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 13231 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 14069 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 31179 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 31664 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 44984 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф назвал "очень конструктивными" переговоры между делегациями Украины, РФ и США в Абу-Даби. Он подтвердил новую встречу на следующей неделе.

"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США

Трехсторонние переговоры Украины, России и Соединенных Штатов Америки, состоявшиеся в Абу-Даби, были "очень конструктивными". Об этом в соцсети Х заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в пятницу и субботу Соединенные Штаты координировали трехстороннюю встречу вместе с Украиной и Россией, которую "любезно принимали Объединенные Арабские Эмираты".

Переговоры были очень конструктивными, и было договорено продолжить их на следующей неделе в Абу-Даби

- написал Виткофф.

Он добавил, что президент Трамп и вся его команда "преданы делу установления мира в этой войне".

Напомним

По информации Axios, трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией состоятся на следующей неделе, то есть, в воскресенье, 1 февраля. Место переговоров - Абу-Даби.

Встреча Зеленского с путиным может состояться уже в ближайшее время - Axios25.01.26, 00:28

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Абу-Даби
Дональд Трамп
Объединенные Арабские Эмираты
Украина