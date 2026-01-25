"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США
Киев • УНН
Спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф назвал "очень конструктивными" переговоры между делегациями Украины, РФ и США в Абу-Даби. Он подтвердил новую встречу на следующей неделе.
Трехсторонние переговоры Украины, России и Соединенных Штатов Америки, состоявшиеся в Абу-Даби, были "очень конструктивными". Об этом в соцсети Х заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в пятницу и субботу Соединенные Штаты координировали трехстороннюю встречу вместе с Украиной и Россией, которую "любезно принимали Объединенные Арабские Эмираты".
Переговоры были очень конструктивными, и было договорено продолжить их на следующей неделе в Абу-Даби
Он добавил, что президент Трамп и вся его команда "преданы делу установления мира в этой войне".
Напомним
По информации Axios, трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией состоятся на следующей неделе, то есть, в воскресенье, 1 февраля. Место переговоров - Абу-Даби.
