ДТП з автобусом з росіянами в Єгипті: МЗС заявило, що інформація про українців серед постраждалих відсутня

За інформацією Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, звернення від громадян України на гарячу лінію щодо ДТП поблизу Каїру не надходили. Інформація щодо наявності серед постраждалих в ДТП громадян України у місцевих правоохоронних органах відсутня - повідомило МЗС.

Контекст

РосЗМІ повідомляли, що у Єгипті автобус з російськими туристами, які прямували дорогою з Шарм-еш-Шейха до Каїра, потрапив у ДТП.

Загинула громадянка росії, також відомо про одного постраждалого. Близько 30 російських туристів були розподілені по лікарнях після ДТП в Єгипті, стан одного з них середньо важкий.

Доповнення

Унаслідок аварії на автомагістралі у Словенії загинули пʼять іноземців, попередньо четверо з них – громадяни України.

Так, 30 квітня 2022 року росіяни придбали в автосалоні Autocentrum 24 GmbH в Німеччині Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору за ціною 210 тисяч євро. У травні 2022 року громадянин Польщі на вантажному автомобілі марки Iveco, ввіз авто Ferrari Roma на митну територію України.

7 травня 2022 року автомобіль Ferrari Roma перетнув польський кордон на ПП Рава-Руська та більше на територію України не повертався. Наразі спорткар фіксується у Парижі, яким й розпоряджаються росіяни.

Слідство підрахувало, що загалом в результаті даної схеми вдалось уникнути сплати податків та зборів на території Євросоюзу у загальній сумі 30 відсотків від нетто вартості автотранспортного засобу (20 % ПДВ та 10 % державне мито), що могло складати суму в 63 тис. євро.

Перед фіктивним оформленням Ferrari Roma Слободянюк оформив позику 6,5 млн грн, яку відобразив у своїх деклараціях. Гроші йому нібито дав у борг українець Денис Записний.