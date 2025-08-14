$41.510.09
14:23
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14:23 • 3824 перегляди
ДТП з автобусом з росіянами в Єгипті: МЗС заявило, що інформація про українців серед постраждалих відсутня

Київ • УНН

 • 564 перегляди

МЗС України повідомило, що звернення від українців щодо ДТП з автобусом поблизу Каїру не надходили. Інформація про наявність українців серед постраждалих у місцевих правоохоронних органах відсутня.

ДТП з автобусом з росіянами в Єгипті: МЗС заявило, що інформація про українців серед постраждалих відсутня

Звернення від українців на гарячу лінію посольства України щодо ДТП з автобусом поблизу Каїру не надходили. Інформація щодо наявності серед постраждалих в ДТП українців у місцевих правоохоронних органах відсутня. Про це журналістам повідомило МЗС, передає УНН.  

За інформацією Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, звернення від громадян України на гарячу лінію щодо ДТП поблизу Каїру не надходили. Інформація щодо наявності серед постраждалих в ДТП громадян України у місцевих правоохоронних органах відсутня

- повідомило МЗС. 

Контекст

 РосЗМІ повідомляли, що у Єгипті автобус з російськими туристами, які прямували дорогою з Шарм-еш-Шейха до Каїра, потрапив у ДТП.  

Загинула громадянка росії, також відомо про одного постраждалого. Близько 30 російських туристів були розподілені по лікарнях після ДТП в Єгипті, стан одного з них середньо важкий. 

Доповнення

Унаслідок аварії на автомагістралі у Словенії загинули пʼять іноземців, попередньо четверо з них – громадяни України. 

Так, 30 квітня 2022 року росіяни  придбали в автосалоні Autocentrum 24 GmbH в  Німеччині Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору за ціною 210 тисяч євро. У травні 2022 року громадянин Польщі на вантажному автомобілі марки Iveco, ввіз авто Ferrari Roma на митну територію України.

 7 травня 2022 року автомобіль Ferrari Roma перетнув польський кордон на ПП Рава-Руська та більше на територію України не повертався. Наразі спорткар фіксується у Парижі, яким й розпоряджаються росіяни.  

Слідство підрахувало, що загалом в результаті даної схеми вдалось уникнути сплати податків та зборів на території Євросоюзу у загальній сумі 30 відсотків від нетто вартості автотранспортного засобу (20 % ПДВ та 10 % державне мито), що могло складати суму в 63 тис. євро.

Перед фіктивним оформленням Ferrari Roma Слободянюк оформив позику 6,5 млн грн, яку відобразив у своїх деклараціях. Гроші йому нібито дав у борг українець Денис Записний.  

Анна Мурашко

