ДТП с автобусом с россиянами в Египте: МИД заявил, что информация об украинцах среди пострадавших отсутствует

Обращения от украинцев на горячую линию посольства Украины относительно ДТП с автобусом вблизи Каира не поступали. Информация о наличии среди пострадавших в ДТП украинцев в местных правоохранительных органах отсутствует. Об этом журналистам сообщил МИД, передает УНН.

По информации Посольства Украины в Арабской Республике Египет, обращения от граждан Украины на горячую линию относительно ДТП вблизи Каира не поступали. Информация о наличии среди пострадавших в ДТП граждан Украины в местных правоохранительных органах отсутствует - сообщило МИД.

Контекст

РосСМИ сообщали, что в Египте автобус с российскими туристами, направлявшимися по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир, попал в ДТП.

Погибла гражданка России, также известно об одном пострадавшем. Около 30 российских туристов были распределены по больницам после ДТП в Египте, состояние одного из них средне тяжелое.

Дополнение

В результате аварии на автомагистрали в Словении погибли пять иностранцев, предварительно четверо из них – граждане Украины.

Так, 30 апреля 2022 года россияне приобрели в автосалоне Autocentrum 24 GmbH в Германии Ferrari Roma, 2020 года выпуска, синего цвета по цене 210 тысяч евро. В мае 2022 года гражданин Польши на грузовом автомобиле марки Iveco, ввез авто Ferrari Roma на таможенную территорию Украины.

7 мая 2022 года автомобиль Ferrari Roma пересек польскую границу на ПП Рава-Русская и больше на территорию Украины не возвращался. Сейчас спорткар фиксируется в Париже, которым и распоряжаются россияне.

Следствие подсчитало, что в целом в результате данной схемы удалось избежать уплаты налогов и сборов на территории Евросоюза в общей сумме 30 процентов от нетто стоимости автотранспортного средства (20 % НДС и 10 % государственная пошлина), что могло составлять сумму в 63 тыс. евро.

Перед фиктивным оформлением Ferrari Roma Слободянюк оформил заем 6,5 млн грн, который отразил в своих декларациях. Деньги ему якобы дал в долг украинец Денис Записной.