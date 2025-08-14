ДТП с автобусом с россиянами в Египте: МИД заявил, что информация об украинцах среди пострадавших отсутствует

$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 632 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 5184 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 10805 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 11721 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 16501 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 31251 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 97579 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 55638 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 52300 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 47600 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo14 августа, 08:48 • 76171 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 37284 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 47770 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 17902 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 11434 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14:49 • 646 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14:23 • 5196 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 10811 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 11742 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 18257 просмотра
ДТП с автобусом с россиянами в Египте: МИД заявил, что информация об украинцах среди пострадавших отсутствует

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

МИД Украины сообщил, что обращения от украинцев относительно ДТП с автобусом вблизи Каира не поступали. Информация о наличии украинцев среди пострадавших в местных правоохранительных органах отсутствует.

ДТП с автобусом с россиянами в Египте: МИД заявил, что информация об украинцах среди пострадавших отсутствует

Обращения от украинцев на горячую линию посольства Украины относительно ДТП с автобусом вблизи Каира не поступали. Информация о наличии среди пострадавших в ДТП украинцев в местных правоохранительных органах отсутствует. Об этом журналистам сообщил МИД, передает УНН.

По информации Посольства Украины в Арабской Республике Египет, обращения от граждан Украины на горячую линию относительно ДТП вблизи Каира не поступали. Информация о наличии среди пострадавших в ДТП граждан Украины в местных правоохранительных органах отсутствует

- сообщило МИД.

Контекст

РосСМИ сообщали, что в Египте автобус с российскими туристами, направлявшимися по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир, попал в ДТП.

Погибла гражданка России, также известно об одном пострадавшем. Около 30 российских туристов были распределены по больницам после ДТП в Египте, состояние одного из них средне тяжелое.

Дополнение

В результате аварии на автомагистрали в Словении погибли пять иностранцев, предварительно четверо из них – граждане Украины.

Так, 30 апреля 2022 года россияне приобрели в автосалоне Autocentrum 24 GmbH в Германии Ferrari Roma, 2020 года выпуска, синего цвета по цене 210 тысяч евро. В мае 2022 года гражданин Польши на грузовом автомобиле марки Iveco, ввез авто Ferrari Roma на таможенную территорию Украины.

7 мая 2022 года автомобиль Ferrari Roma пересек польскую границу на ПП Рава-Русская и больше на территорию Украины не возвращался. Сейчас спорткар фиксируется в Париже, которым и распоряжаются россияне.

Следствие подсчитало, что в целом в результате данной схемы удалось избежать уплаты налогов и сборов на территории Евросоюза в общей сумме 30 процентов от нетто стоимости автотранспортного средства (20 % НДС и 10 % государственная пошлина), что могло составлять сумму в 63 тыс. евро.

Перед фиктивным оформлением Ferrari Roma Слободянюк оформил заем 6,5 млн грн, который отразил в своих декларациях. Деньги ему якобы дал в долг украинец Денис Записной.

Анна Мурашко

