Другу левицю, що втекла у Хмельницькому, знайшли
Київ • УНН
Другу левицю, що втекла із центру реабілітації диких тварин у Хмельницькому, знайшли. Тварину ввели в стан медикаментозного сну та транспортують у безпечне місце.
Другу левицю, яка в суботу втекла з хмельницького центру реабілітації диких тварин, вдалося знайти. Про це журналісту УНН повідомили у ДСНС Хмельницького.
Деталі
На запитання журналіста УНН, чи вдалося знайти другу левицю, у ДСНС відповіли: "Так, знайдена".
Тим часом у поліції Хмельницької області повідомили, що левицю-втікачку, яка втекла із зоокуточка у Хмельницькому, знайшли і ввели в стан медикаментозного сну. Тварину транспортують у безпечне місце.
Нагадаємо
У Хмельницькому з вольєру приватного центру реабілітації втекли дві левиці, що призвело до загибелі кількох тварин. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Одну левицю вже виловили, пошуки іншої тривають.