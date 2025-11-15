Вторую сбежавшую во Львове львицу нашли
Киев • УНН
Вторую львицу, сбежавшую из центра реабилитации диких животных в Хмельницком, нашли. Животное ввели в состояние медикаментозного сна и транспортируют в безопасное место.
Вторую львицу, сбежавшую в субботу из хмельницкого центра реабилитации диких животных, удалось найти. Об этом журналисту УНН сообщили в ГСЧС Хмельницкого.
Подробности
На вопрос журналиста УНН, удалось ли найти вторую львицу, в ГСЧС ответили: "Да, найдена".
Тем временем в полиции Хмельницкой области сообщили, что сбежавшую из зооуголка в Хмельницком львицу нашли и ввели в состояние медикаментозного сна. Животное транспортируют в безопасное место.
Напомним
В Хмельницком из вольера частного центра реабилитации сбежали две львицы, что привело к гибели нескольких животных. Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Одна львица уже поймана, поиски другой продолжаются.