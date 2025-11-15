$42.060.00
15 ноября, 13:07 • 12803 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 26458 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 26062 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 42223 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 40780 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 35534 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28435 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 18896 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 65849 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 60458 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Дипломатка

Вторую сбежавшую во Львове львицу нашли

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Вторую львицу, сбежавшую из центра реабилитации диких животных в Хмельницком, нашли. Животное ввели в состояние медикаментозного сна и транспортируют в безопасное место.

Вторую сбежавшую во Львове львицу нашли

Вторую львицу, сбежавшую в субботу из хмельницкого центра реабилитации диких животных, удалось найти. Об этом журналисту УНН сообщили в ГСЧС Хмельницкого.

Подробности

На вопрос журналиста УНН, удалось ли найти вторую львицу, в ГСЧС ответили: "Да, найдена".

Тем временем в полиции Хмельницкой области сообщили, что сбежавшую из зооуголка в Хмельницком львицу нашли и ввели в состояние медикаментозного сна. Животное транспортируют в безопасное место.

Напомним

В Хмельницком из вольера частного центра реабилитации сбежали две львицы, что привело к гибели нескольких животных. Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Одна львица уже поймана, поиски другой продолжаются.

Ольга Розгон

Общество
Животные
Национальная полиция Украины
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Хмельницкий