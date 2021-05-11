Дослідження: рослинний антиоксидант профілактує і лікує серцево-судинні захворювання без "побочки"

Деталі дослідження

З огляду на високу поширеність серцево-судинних захворювань, які є основною причиною смерті протягом останніх декількох десятиліть, учені зайнялися розробкою нових стратегій їх профілактики та лікування. Так як сучасні методи лікування мають часті побічні ефекти, кращі альтернативні терапевтичні підходи, такі як використання лікарських рослин і натуральних продуктів. Саме через відсутність токсичності вчені зосередили свою увагу на природних рослинних компонентах, таких як біофлавоноїд кверцетин. Цей антиоксидант, виділений з цитрусових, чаю, цибулі і яблук, має значну антиоксидантну, протизапальну і антигіпертензивну активність, зазначають вчені.

Результати дослідження

В ході аналізу було з’ясовано, що кверцетин захищає від пошкоджень міокард і бере участь у відновленні його нормальної скоротливості. Інше дослідження показало, що комбінація ресвератрола і кверцетину мала високу кардіозахисну дію проти кардіотоксичності. Ця комбінація була ефективна в ослабленні кардіотоксичності як в експериментах in vivo, так і в експериментах in vitro. Кверцетин продемонстрував відмінний результат при профілактиці атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань, а також запобігання негативним окислювальним процесам в організмі.

Біофлавоноїд кверцетин: Україна

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету Ігор Зупанець зазначає, що в Україні кверцетин в двох лікарських формах (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітин®” в ін’єкціях) давно використовують в комплексній терапії та профілактиці серцево-судинних захворювань. Істотною перевагою цих двох форм препаратів кверцетину є те, що вони безпечні і добре вивчені, зазначає Зупанець.

“Корвітин®” зареєстрований з основними показаннями інфаркт міокарда, порушення мозкового кровообігу. А “Квертин” — це препарат, який може використовуватися там, де можна зняти запальний синдром при артритах, артрозах, захворюваннях шлунково-кишкового тракту“, — підкреслив він.

Український кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова розповіла про застосування кверцетину в комплексній терапії серцево-судинних захворювань.

“Наш відомий професор Олександр Пархоменко у своїй клініці — Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска — вже 10 років використовує внутрішньовенно кверцетин у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда. Є певні дослідження клініцистів, що на певні лабораторні показники лікування кверцетином допомагає”, — зауважує Амосова.

Доповнення

Нагадаємо, що вчені “Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу” прийшли до подібних висновків і довели, що препарати на основі кверцетину ефективні в складі комплексної терапії ковідної пневмонії. Саме фахівцям заводу належить запатентована розробка форми кверцетину, яка робить його біодоступним на 100%.