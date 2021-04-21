Антиоксидант, про який всі говорять: давно відомий кверцетин отримав друге дихання в лікуванні ковідної пневмонії

ukru
Ексклюзив
10:51 • 53580 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 97755 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 131945 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 173301 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 255918 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185925 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178860 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188530 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155263 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160310 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 111401 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 125451 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 74066 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 102594 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 115305 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 255922 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 203129 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 297982 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 293073 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 419502 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 18103 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 95820 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100384 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 96058 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112474 перегляди
Актуальне
Антиоксидант, про який всі говорять: давно відомий кверцетин отримав друге дихання в лікуванні ковідної пневмонії

Антиоксидант, про який всі говорять: давно відомий кверцетин отримав друге дихання в лікуванні ковідної пневмонії

Київ • УНН

 • 29205 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод повідомив про успішне завершення дослідження з вивчення ефективності рослинного флавоноїда та відомого в усьому світі антиоксиданту — кверцетину при лікуванні ковідної пневмонії на фоні комплексної терапії. Українські провідні медики та науковці розповіли про відомі їм властивості рослинного флавоноїда та про використання кверцетину в комплексному лікуванні серцево-судинних хвороб і ускладнень, передає УНН.

Друге дихання: лікування ковідної пневмонії

Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод пів року вивчав вплив препаратів на основі кверцетину у комплексній терапії ковідної пневмонії. Там дійшли висновку, що знаний багато років кверцетин при додаванні до базової терапії ковідної пневмонії пацієнтам основної групи істотно поліпшує газообмін та прискорює відновлення функції легень у порівнянні з пацієнтами групи контролю. Такий успішний результат також пов’язаний з тим, що на основі кверцетину українські фармакологи ще багато років тому розробили ін’єкційну форму (“Корвітин®”), яка забезпечує стовідсоткову біодоступність.

Пульмонолог Лідія Тараленко зазначає, що кверцетин входить у протоколи комплексного лікування ковідної пневмонії багатьох країн, зокрема — США.

“Кверцетин входить у протоколи різних країн, принаймні Америки. Наші медики теж використовують, оскільки нам дозволено користуватися протоколами інших країн. Це не основний препарат, він іде як підтримуюча терапія у складі комплексного лікування для покращення венозного відтоку. Це допомога імунній системі, а також мікроциркуляції для того, щоб організм міг справитися з хворобою”, — розповіла Тараленко.

Роль флавоноїдів у пригніченні коронавірусу

Академік НАН і НАМН України, професор, провідний епідеміолог Володимир Широбоков у коментарі УНН пояснив, що флавоноїди, до яких належить і кверцетин, мають велике значення як профілактичний засіб для вірусних хвороб.

“Скажу так: флавоноїди — це дуже корисні антиоксиданти, які сьогодні можуть бути використані як профілактичний засіб. Я дійсно приймаю кожного дня їх і знаю, що це стабілізуючі засоби. І такі властивості має кверцетин та інші флавоноїди — наприклад, рутин”, — зауважує Широбоков.

До того ж дослідження групи провідних китайських науково-дослідницьких закладів показало ефективність застосування речовин рослинного походження, зокрема — кверцетину, для лікування та профілактики COVID-19. Учені вивчали рослинні флавоноїди обліпихи, зокрема кверцетин, що показав сильну дію у протидії зв’язуванню клітин людини та коронавірусу. А перспективу для розробки ефективних методів лікування COVID-19 вчені вбачають саме у руйнуванні зв’язків коронавірусу з клітинами організму людини на рівні їх рецепторів, що й робить флавоноїди, зокрема — кверцетин, дуже перспективний у профілактиці COVID-19.

Вивчення ефективності кверцетину в кардіології

Український кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова в коментарі УНН розповіла ретроспективу вивчення та застосування кверцетину в комплексній терапії серцево-судинних захворювань.

“В Україні історія кверцетину пов’язана з фізіологом і дуже відомим професором Олексієм Мойбенком, який разом з фармакологами покладав великі надії на кверцетин як антиішемічний препарат. Тобто для зменшення і попередження ішемії міокарда у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда для того, щоб як максимум — обмежити розміри інфаркту”, — розповіла Амосова.

Вона також відзначила, що внутрішньовенна форма кверцетину використовується відомим професором Олександром Пархоменком в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска.

“Наш відомий професор Олександр Пархоменко у своїй клініці — Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска — вже 10 років використовує внутрішньовенно кверцетин у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда. Є певні дослідження клініцистів, в тому числі й пана Пархоменка — що на певні лабораторні показники лікування кверцетином допомагає”, — зауважує Амосова.

Кардіолог також зазначає: поки що повномасштабних досліджень кверцетину з плацебо контролем не було проведено через відсутність відповідного фінансування.

Доповнення

Головний інфекціоніст країни і заслужений лікар України Ольга Голубовська розповіла УНН про властивості кверцетину, прорив українських вчених у досягненні його стовідсоткової біодоступності і про практичний досвід використання унікальної природної речовини для лікування хворих на COVID-19. 

А раніше лікар-інфекціоніст Лариса Мороз розповіла, яким чином українським лікарям вдається ефективно протистояти ковідній пневмонії з самого початку пандемії COVID-19 за допомогою кверцетину. 

Довідка

Кверцетин — флавоноїд рослинного походження, що чинить протинабрякову, спазмолітичну, антигістамінну, протизапальну дію; антиоксидант.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами