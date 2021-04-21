Антиоксидант, про який всі говорять: давно відомий кверцетин отримав друге дихання в лікуванні ковідної пневмонії

Друге дихання: лікування ковідної пневмонії

Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод пів року вивчав вплив препаратів на основі кверцетину у комплексній терапії ковідної пневмонії. Там дійшли висновку, що знаний багато років кверцетин при додаванні до базової терапії ковідної пневмонії пацієнтам основної групи істотно поліпшує газообмін та прискорює відновлення функції легень у порівнянні з пацієнтами групи контролю. Такий успішний результат також пов’язаний з тим, що на основі кверцетину українські фармакологи ще багато років тому розробили ін’єкційну форму (“Корвітин®”), яка забезпечує стовідсоткову біодоступність.

Пульмонолог Лідія Тараленко зазначає, що кверцетин входить у протоколи комплексного лікування ковідної пневмонії багатьох країн, зокрема — США.

“Кверцетин входить у протоколи різних країн, принаймні Америки. Наші медики теж використовують, оскільки нам дозволено користуватися протоколами інших країн. Це не основний препарат, він іде як підтримуюча терапія у складі комплексного лікування для покращення венозного відтоку. Це допомога імунній системі, а також мікроциркуляції для того, щоб організм міг справитися з хворобою”, — розповіла Тараленко.

Роль флавоноїдів у пригніченні коронавірусу

Академік НАН і НАМН України, професор, провідний епідеміолог Володимир Широбоков у коментарі УНН пояснив, що флавоноїди, до яких належить і кверцетин, мають велике значення як профілактичний засіб для вірусних хвороб.

“Скажу так: флавоноїди — це дуже корисні антиоксиданти, які сьогодні можуть бути використані як профілактичний засіб. Я дійсно приймаю кожного дня їх і знаю, що це стабілізуючі засоби. І такі властивості має кверцетин та інші флавоноїди — наприклад, рутин”, — зауважує Широбоков.

До того ж дослідження групи провідних китайських науково-дослідницьких закладів показало ефективність застосування речовин рослинного походження, зокрема — кверцетину, для лікування та профілактики COVID-19. Учені вивчали рослинні флавоноїди обліпихи, зокрема кверцетин, що показав сильну дію у протидії зв’язуванню клітин людини та коронавірусу. А перспективу для розробки ефективних методів лікування COVID-19 вчені вбачають саме у руйнуванні зв’язків коронавірусу з клітинами організму людини на рівні їх рецепторів, що й робить флавоноїди, зокрема — кверцетин, дуже перспективний у профілактиці COVID-19.

Вивчення ефективності кверцетину в кардіології

Український кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова в коментарі УНН розповіла ретроспективу вивчення та застосування кверцетину в комплексній терапії серцево-судинних захворювань.

“В Україні історія кверцетину пов’язана з фізіологом і дуже відомим професором Олексієм Мойбенком, який разом з фармакологами покладав великі надії на кверцетин як антиішемічний препарат. Тобто для зменшення і попередження ішемії міокарда у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда для того, щоб як максимум — обмежити розміри інфаркту”, — розповіла Амосова.

Вона також відзначила, що внутрішньовенна форма кверцетину використовується відомим професором Олександром Пархоменком в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска.

“Наш відомий професор Олександр Пархоменко у своїй клініці — Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска — вже 10 років використовує внутрішньовенно кверцетин у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда. Є певні дослідження клініцистів, в тому числі й пана Пархоменка — що на певні лабораторні показники лікування кверцетином допомагає”, — зауважує Амосова.

Кардіолог також зазначає: поки що повномасштабних досліджень кверцетину з плацебо контролем не було проведено через відсутність відповідного фінансування.

Доповнення

Головний інфекціоніст країни і заслужений лікар України Ольга Голубовська розповіла УНН про властивості кверцетину, прорив українських вчених у досягненні його стовідсоткової біодоступності і про практичний досвід використання унікальної природної речовини для лікування хворих на COVID-19.

А раніше лікар-інфекціоніст Лариса Мороз розповіла, яким чином українським лікарям вдається ефективно протистояти ковідній пневмонії з самого початку пандемії COVID-19 за допомогою кверцетину.

Довідка

Кверцетин — флавоноїд рослинного походження, що чинить протинабрякову, спазмолітичну, антигістамінну, протизапальну дію; антиоксидант.