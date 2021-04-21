Антиоксидант, о котором все говорят: давно известный кверцетин получил второе дыхание в лечении ковидной пневмонии

Второе дыхание: лечение ковидной пневмонии

Борщаговский химико-фармацевтический завод полгода изучал влияние препаратов на основе кверцетина в комплексной терапии ковидной пневмонии. Там пришли к выводу, что известный много лет кверцетин при добавлении к базовой терапии ковидной пневмонии пациентам основной группы существенно улучшает газообмен и ускоряет восстановление функции легких по сравнению с пациентами группы контроля. Такой успешный результат также связан с тем, что на основе кверцетина украинские фармакологи еще много лет назад разработали инъекционную форму ("Корвитин®)которая обеспечивает стопроцентную биодоступность.

Пульмонолог Лидия Тараленко отмечает, что кверцетин входит в протоколы комплексного лечения ковидной пневмонии многих стран, в том числе - США.

"Кверцетин входит в протоколы различных стран, по крайней мере Америки. Наши медики тоже используют, поскольку нам разрешено пользоваться протоколами других стран. Это не основной препарат, он идет как поддерживающая терапия в составе комплексного лечения для улучшения венозного оттока. Это помощь иммунной системе, а также микроциркуляции для того, чтобы организм мог справиться с болезнью", - рассказала Тараленко.

Роль флавоноидов в угнетении коронавируса

Академик НАН и АМН Украины, профессор, ведущий эпидемиолог Владимир Широбоков в комментарии объяснил, что флавоноиды, к которым относится и кверцетин, имеют большое значение как профилактическое средство для вирусных болезней.

"Скажу так: флавоноиды - это очень полезные антиоксиданты, которые сегодня могут быть использованы как профилактическое средство. Я действительно принимаю каждый день их и знаю, что это стабилизирующие средства. И такие свойства имеет кверцетин и другие флавоноиды - например, рутин", - отмечает Широбоков.

К тому же исследования группы ведущих китайских научно-исследовательских учреждений показали эффективность применения веществ растительного происхождения, в частности - кверцетина, для лечения и профилактики COVID-19. Ученые изучали растительные флавоноиды облепихи, в частности кверцетин, что показал сильное воздействие в противодействии связыванию клеток человека и коронавируса. А перспективу для разработки эффективных методов лечения COVID-19 ученые видят именно в разрушении связей коронавируса с клетками организма человека на уровне их рецепторов, что и делает флавоноиды, в частности - кверцетин, очень перспективным в профилактике COVID-19.

Изучение эффективности кверцетина в кардиологии

Украинский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова УНН рассказала ретроспективу изучения и применения кверцетина в комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний.

"В Украине история кверцетина связана с физиологом и очень известным профессором Алексеем Мойбенко, который вместе с фармакологами возлагал большие надежды на кверцетин как антиишемический препарат. То есть для уменьшения и предупреждения ишемии миокарда у пациентов с острым инфарктом миокарда для того, чтобы как максимум - ограничить размеры инфаркта", - рассказала Амосова.

Она также отметила, что внутривенная форма кверцетина используется известным профессором Александром Пархоменко в Институте кардиологии имени академика М.Д. Стражеско.

"Наш известный профессор Александр Пархоменко в своей клинике - Институт кардиологии имени академика М.Д. Стражеско - уже 10 лет использует внутривенно кверцетин у пациентов с острым инфарктом миокарда. Есть определенные исследования клиницистов, в том числе и господина Пархоменко - что на определенные лабораторные показатели лечения кверцетином помогает", - отмечает Амосова.

Кардиолог также отмечает: пока полномасштабных исследований кверцетина с плацебо контролем не было проведено из-за отсутствия соответствующего финансирования.

Дополнение

Главный инфекционист страны и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала УНН о свойствах кверцетина, прорыве украинских ученых в достижении его стопроцентной биодоступности и о практическом опыте использования уникального природного вещества для лечения больных COVID-19.

А раньше врач-инфекционист Лариса Мороз рассказала, каким образом украинским врачам удается эффективно противостоять ковидной пневмонии с самого начала пандемии COVID-19 с помощью кверцетина.

Справка

Кверцетин - флавоноид растительного происхождения, оказывает противоотечное, спазмолитическое, антигистаминное, противовоспалительное действие; антиоксидант.