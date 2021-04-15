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Інфекціоніст розповіла, як лікарям вдається протистояти ковідній пневмонії

Інфекціоніст розповіла, як лікарям вдається протистояти ковідній пневмонії

Київ • УНН

 • 16771 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Лікар-інфекціоніст Лариса Мороз розповіла УНН про те, яким чином українським лікарям вдається ефективно протистояти ковідній пневмонії та який засіб комплексної дії вони для цього використовують з самого початку пандемії COVID-19.

Зокрема, інфекціоніст зауважила, що дуже важливим компонентом у складі комплексної терапії ковідної пневмонії стали вітчизняні препарати на основі рослинної сполуки – кверцетину.

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Цитата:

"Ми використовуємо кверцетин практично з початку пандемії. Навіть дослідження в нас були по цьому препарату. Його унікальність при ковідній пневмонії полягає в тому, що відбувається порушення і судинної системи, і серцевої, і загрози тромбоутворення (все це дуже пов’язано між собою), а кверцетин допомагає з цими ускладненнями. Нам (лікарям – ред.) подобається цей препарат: він вітчизняний, досить не дорогий, пацієнти, для яких ми його застосовували в клінічній і позаклінічній ситуаціях і дослідженнях, були задоволені", - розповідає Лариса Мороз.

Деталі

Лікар окремо підкреслила важливість профілактики тромбозів за допомогою кверцетину під час лікування COVID-19.

"Ще й профілактика тромбів, що дуже важливо. Кверцетин захищає судини і тканини легенів, і ще й захищає клітини від вірусу. Ми почали його використовувати з квітня 2019 при COVID-19, а взагалі кверцетин давно використовувався при захворюваннях серцево-судинної системи", - резюмувала Мороз.

Доповнення

Розробкою стовідсотково біодоступної форми вітчизняного кверцетину (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітин®” в ін’єкціях) є фахівці Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу. Нещодавно вони провели дослідження, які довели, що ці препарати на основі кверцетину ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії.

Нагадаємо, що кверцетин також захищає поверхню легеневої тканини та профілактує небезпечне ускладнення COVID-19 — фіброз легенів

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