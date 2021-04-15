Инфекционист рассказала, как врачам удается противостоять ковидной пневмонии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Врач-инфекционист Лариса Мороз рассказала УНН о том, каким образом украинским врачам удается эффективно противостоять ковидной пневмонии и какое средство комплексного действия они для этого используют с самого начала пандемии COVID-19.
В частности, инфекционист сказала, что очень важным компонентом в составе комплексной терапии ковидной пневмонии стали отечественные препараты на основе растительного соединения - кверцетина.
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Цитата:
"Мы используем кверцетин практически с начала пандемии. Даже исследования у нас были по этому препарату. Его уникальность при ковидний пневмонии заключается в том, что происходит нарушение и сосудистой системы, и сердечной, и угрозы тромбообразования (все это очень связано между собой), а кверцетин помогает с этими осложнениями. Нам (врачам - ред.) нравится этот препарат: он отечественный, достаточно не дорогой, пациенты, для которых мы его применяли в клинической и внеклинической ситуациях и исследованиях, были довольны", - рассказывает Лариса Мороз.
Детали
Врач отдельно подчеркнула важность профилактики тромбозов с помощью кверцетина при лечении COVID-19.
"Еще и профилактика тромбов, что очень важно. Кверцетин защищает сосуды и ткани легких, и еще защищает клетки от вируса. Мы начали его использовать с апреля 2019 года при COVID-19, а вообще кверцетин давно использовался при заболеваниях сердечно-сосудистой системы", - резюмировала Мороз.
Дополнение
Разработкой полностью биодоступной формы отечественного кверцетина ("Квертин" в жевательных таблетках и "Корвитин®" в инъекциях) являются специалисты Борщаговского химико-фармацевтического завода. Недавно они провели исследования, которые доказали, что эти препараты на основе кверцетина эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии.
Напомним, что кверцетин также защищает поверхность легочной ткани и профилактирует опасное осложнение COVID-19 - фиброз легких.