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Исследования: растительный антиоксидант профилактирует и лечит сердечно-сосудистые заболевания без "побочки"

Киев • УНН

 • 17053 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Новые опубликованные исследования показали, что растительный антиоксидант кверцетин является важным компонентом альтернативной стратегии профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний с отсутствием побочных эффектов. Об этом идет речь в новом опубликованном исследовании иранских ученых, сообщает УНН со ссылкой на базу научных и медицинских исследований Dovepress.

Исследования: растительный антиоксидант профилактирует и лечит сердечно-сосудистые заболевания без "побочки"

Детали исследования

Учитывая высокую распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся основной причиной смерти в течение последних нескольких десятилетий, ученые занялись разработкой новых стратегий их профилактики и лечения. Так как современные методы лечения имеют частые побочные эффекты, предпочтительны альтернативные терапевтические подходы, такие как использование лекарственных растений и натуральных продуктов. Именно из-за отсутствия токсичности ученые сосредоточили свое внимание на природных растительных компонентах, таких как биофлавоноид кверцетин. Этот антиоксидант, выделенный из цитрусовых, чая, лука и яблок, обладает значительной антиоксидантной, противовоспалительной и антигипертензивной активностью, отмечают ученые.

Результаты исследования

В ходе анализа было выяснено, что кверцетин защищает от повреждений миокард и принимает участие в восстановлении его нормальной сократимости. Другое исследование показало, что комбинация ресвератрола и кверцетина имела высокое кардиозащитное действие против кардиотоксичности. Эта комбинация была эффективна в ослаблении кардиотоксичности как в экспериментах in vivo, так и в экспериментах in vitro. Кверцетин продемонстрировал отличный результат при профилактике атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвращении негативных окислительных процессов в организме.

Биофлавоноид кверцетин: Украина

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета Игорь Зупанец отмечает, что в Украине кверцетин в двух лекарственных формах (“Квертин” в жевательных таблетках и “Корвитин®” в инъекциях) давно используют в комплексной терапии и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Существенным преимуществом этих двух форм препаратов кверцетина является то, что они безопасны и хорошо изучены, отмечает Зупанец.

“Корвитин®” зарегистрирован с основными показаниями инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения. А “Квертин” — это препарат, который может использоваться там, где можно снять воспалительный синдром при артритах, артрозах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта“, — подчеркнул он.

Украинский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова рассказала о применении кверцетина в комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний.

“Наш известный профессор Александр Пархоменко в своей клинике — Институт кардиологии имени академика М.Д. Стражеско — уже 10 лет использует внутривенно кверцетин у пациентов с острым инфарктом миокарда. Есть определенные исследования клиницистов, что при определенных лабораторных показателях лечения кверцетином помогает”, — отмечает Амосова.

Дополнение

Напомним, что ученые “Борщаговского химико-фармацевтического завода” пришли к подобным выводам и доказали, что препараты на основе кверцетина эффективны в составе комплексной терапии ковидной пневмонии. Именно специалистам завода принадлежит запатентованная разработка формы кверцетина, которая делает его биодоступным на 100%.

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