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Донорська конференція: Лівану нададуть багатомільйонну допомогу

Донорська конференція: Лівану нададуть багатомільйонну допомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Учасники конференції донорів для Лівану домовилися виділити цій близькосхідній країні допомоги на загальну суму понад 200 мільйонів євро для подолання наслідків руйнівного вибуху в Бейруті. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив у неділю, 9 серпня, в інтерв’ю німецькому суспільно-правовому телеканалу ZDF, що Німеччина надасть ще 20 мільйонів. Пізніше Маас написав у Twitter, що “Людям у Бейруті потрібна наша допомога, а також їм потрібна підстава для надії”, — написав він.

Пізніше 9 серпня пресслужба французького президента Еммануеля Макрона поширила повідомлення, що учасники конференції пообіцяли надати допомогу Лівану на загальну суму близько 253 мільйонів євро, передає агентство Reuters.

Раніше 9 серпня повідомлялося, що Європейський Союз вирішив збільшити розмір негайної фінансової допомоги Лівану до 63 мільйонів євро. Спочатку Євросоюз був готовий виділити Лівану 33 мільйони євро допомоги, однак згодом цю суму збільшили ще на 30 мільйонів. Як пояснили представники Єврокомісії, ці кошти надходитимуть до Лівану через Організацію Об’єднаних Націй та інші організації. Їхній розподіл проводитимуть під суворим контролем. Передбачається, що ця грошова допомога піде на покриття потреб людей, хто найбільше постраждав від вибуху в ліванській столиці.

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Як зазначив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич, у цей “критичний час” Євросоюз надає допомогу, що уможливить отримання постраждалими жителями Бейрута “тимчасового житла, невідкладної медичної допомоги, водопостачання та санітарію, а також продовольчої допомоги”, цитує DW. У Єврокомісії запевнили, що Євросоюз рішуче налаштований допомогти ліванському народу в коротко- та довгостроковій перспективі.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон на конференції донорів для надання негайної допомоги Лівану закликав уряд цієї близькосхідної країни почути “ті прагнення, які ліванський народ легітимно висловлює на вулиці”, цитує інформагенція AFP. Ліванські органи влади мають діяти задля того, щоб “країна не загинула”. Адже нині “йдеться про майбутнє Лівану”, застеріг Макрон.

Водночас французький лідер звернувся також і до країн та організацій, котрі забажали підтримати Ліван. Макрон наголосив, що всім донорам потрібно “діяти швидко та ефективно” задля того, щоб на місці координувати надання допомоги. Мета таких спільних координованих дій — зробити так, щоб ця допомога “надійшла якомога швидше до ліванського народу”.

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У конференції донорів для Лівану взяли участь як окремі країни, так і міжнародні організації, передає інформагенція dpa.

У конференції взяли також участь і представники Міжнародного валютного фонду (МВФ). МВФ так само висловив готовність збільшити надання фіндопомоги Лівану, однак висунув вимогу досягти політичної єдності щодо необхідності проведення всеосяжних реформ у країні.

Раніше в ООН підрахували, що для подолання наслідків потужного вибуху в Бейруті Лівану знадобиться близько 117 мільйонів доларів допомоги, з яких 66 мільйонів мають надійти негайно.

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Причиною вибуху уряд країни називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали щонайменше 158 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти. У місті на 2 тижні запроваджено режим надзвичайного стану.

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