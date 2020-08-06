Взрыв в Ливане: полиция Кипра допросила россиянина в связи с катастрофой в Бейруте
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря кипрской полиции Христоса Андреу, отмечает УНН.
“Из Интерпола в Бейруте поступил запрос с просьбой установить местонахождение этого человека и задать определенные вопросы, связанные с грузом”, — сказал он.
Представитель полиции отметил, что допрос мужчины проходил в его доме на Кипре. Назвать имя человека пресс-секретарь отказался.
Источник в Службе безопасности Кипра сообщил агентству, что речь идет о 43-летнем россиянине Игоре Гречушкине. Reuters не смог оперативно связаться с гражданином России.
Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.
Последствия взрыва в Бейруте, 4 августа 2020 года:
Власти Ливана сообщили, что груз был конфискован в сентябре 2014 года с судна под названием Rhosus, которое перевозило его из Батуми в Мозамбик. Моряки, работавшие на судне, сообщили, что его владельцем был предприниматель, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.