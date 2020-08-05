Вибух у Лівані: жертв наразі 137 осіб, 5 тисяч травмовано, понад 300 тисяч залишилися без житла

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Щонайменше 137 людей стали жертвами вибуху в Бейруті. Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Лівану повідомив в середу телеканал Al Jazeera, зазначає УНН.

За його відомостями, кількість постраждалих зросла до 5 тис. Десятки людей вважаються зниклими без вести.

Раніше повідомлялося про 135 загиблих.

Потужний вибух на складі в морському порту Бейрута пролунав увечері вівторка. За даними МВС Лівану, причиною стало загоряння в ході зварювальних робіт понад 2,7 тис. тонн конфіскованої митними службами ще шість років тому аміачної селітри, які зберігалися на складі. Вибуховою хвилею знищено та пошкоджено десятки будинків, автомобілів, у багатьох кварталах столиці вибито скло.

Пошуково-рятувальні роботи тривають: як зазначає Reuters, тіла багатьох працівників порту вибуховою хвилею могло віднести в море, і рятувальники ще не встигли їх знайти. Загальна кількість постраждалих перевищує п’ять тисяч осіб; більше 60 осіб перебувають у лікарнях у критичному стані. Серед загиблих є громадяни Австралії, Бельгії, Вірменії.

Влада оцінює збитки від вибуху в 3-5 мільярдів доларів — це майже 10% ВВП Лівану. Губернатор столичного регіону Марван Аббуд заявив, що в тій чи іншій мірі вибух торкнувся половину території міста; понад 300 тисяч людей залишилися без житла, зараз влада вирішує питання з наданням їм їжі і тимчасового притулку. Мер Бейрута Джамал Ітан, оглянувши руйнування, повідомив, що місто “виглядає як зона бойових дій”.

Перші години після вибуху в Бейруті:

Потужність вибуху в тротиловому еквіваленті оцінюють в діапазоні від декількох сотень тонн до трьох кілотонн. Це лише в кілька разів менше, ніж потужність бомби, скинутої на Хіросіму (13-18 кілотонн). Руйнування в місті були б ще більш значними, якби не зерновий елеватор, який перебував прямо поруч з місцем вибуху — будинок висотою в кілька поверхів прийняв на себе значну частину ударної хвилі і практично повністю зруйнувався. В елеваторі зберігався стратегічний запас зерна — влада вже заявила про ризик браку продовольства, так як після його руйнування зерна в країні, яка в останні місяці знаходиться в глибокій економічній кризі, залишилося лише на місяць.

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