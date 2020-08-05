Взрыв в Ливане: жертв на данный момент 137 человек, 5 тысяч травмированы, более 300 тысяч остались без жилья

По его сведениям, число пострадавших возросло до 5 тыс. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 135 погибших.

Мощный взрыв на складе в морском порту Бейрута прогремел вечером вторника. По данным МВД Ливана, причиной стало возгорание в ходе сварочных работ хранившихся на складе свыше 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад аммиачной селитры. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла.

Поисково-спасательные работы продолжаются: как отмечает Reuters, тела многих работников порта взрывной волной могло унести в море, и спасатели еще не успели их найти. Общее число пострадавших превышает пять тысяч человек; более 60 человек находятся в больницах в критическом состоянии. Среди погибших есть граждане Австралии, Бельгии, Армении.

Власти оценивают ущерб от взрыва в 3-5 миллиардов долларов — это почти 10% ВВП Ливана. Губернатор столичного региона Марван Аббуд заявил, что в той или иной степени взрыв затронул половину территории города; более 300 тысяч человек остались без жилья, сейчас власти решают вопрос с предоставлением им еды и временного убежища. Мэр Бейрута Джамал Итани, осмотрев разрушения, сообщил, что город “выглядит как зона боевых действий”.

Первые часы после взрыва в Бейруте:

Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте оценивают в диапазоне от нескольких сотен тонн до трех килотонн. Это лишь в несколько раз меньше, чем мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму (13-18 килотонн). Разрушения в городе были бы еще более значительными, если бы не зерновой элеватор, находившийся прямо рядом с местом взрыва — здание высотой в несколько этажей приняло на себя значительную часть ударной волны и практически полностью разрушилось. В элеваторе хранился стратегический запас зерна — власти уже заявили о риске нехватки продовольствия, так как после его разрушения зерна в стране, которая в последние месяцы находится в глубоком экономическом кризисе, осталось лишь на месяц.