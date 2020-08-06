Вибух у Лівані: поліція Кіпру допитала росіянина у зв'язку з катастрофою у Бейруті
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Співробітники правоохоронних органів Кіпру виявили і допитали росіянина, у якого імовірно кілька років тому конфіскували судно, що перевозило велику партію аміачної селітри, що вибухнула 4 серпня в порту Бейрута. Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря кіпрської поліції Хрістоса Андреу, зазначає УНН.
“З Інтерполу в Бейруті надійшов запит з проханням встановити місцезнаходження цієї людини і задати певні питання, пов’язані з вантажем”, — сказав він.
Представник поліції зазначив, що допит чоловіка проходив в його будинку на Кіпрі. Назвати ім’я людини прес-секретар відмовився.
Джерело в Службі безпеки Кіпру повідомило агентству, що мова йде про 43-річного росіянина Ігоря Гречушкіна. Reuters не зміг оперативно зв’язатися з громадянином Росії.
Вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими без вести.
Наслідки вибуху в Бейруті, 4 серпня 2020 року:
Влада Лівану повідомила, що вантаж був конфіскований у вересні 2014 року з судна під назвою Rhosus, яке перевозило його з Батумі в Мозамбік. Моряки, які працювали на судні, повідомили, що його власником був підприємець, уродженець Хабаровська Ігор Гречушкін, який проживає на Кіпрі.