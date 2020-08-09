Кількість постраждалих під час протестів у Бейруті збільшилась до 728 осіб

В ході зіткнень з демонстрантами в центрі Бейрута, за відомостями поліції, загинув один її співробітник.
Пізніше Прем’єр-міністр Лівану Хасан Діабі у відеозверненні заявив про необхідність проведення нових парламентських виборів, назвавши їх єдиним способом подолати кризу. Діабі планує 10 серпня запропонувати проведення нових виборів Раді міністрів.
Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Причиною вибуху уряд країни називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали щонайменше 158 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти. У місті на 2 тижні запроваджено режим надзвичайного стану.