Заворушення у Бейруті: мітингувальники увірвались у два міністерства
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Бейруті мітингувальники увірвались у Міністерство закордонних справ та Міністерство економіки, передає УНН із посиланням на Al Arabiya.
Як пише видання, у центрі Бейрута - стрілянина. Військові увійшли в будівлю Міністерства закордонних справ, куди увірвалися протестувальники.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що стрілянину чути в районі цієї будівлі. Кілька авто на парковці протестуючі підпалили.
Також стало відомо, що мітингувальники потрапили у будівлю Міністерства економіки.
Демонстранти викинули з вікон документи, після чого влаштували підпал, вигукуючи "Революція".
Нагадаємо, у Бейруті тривають антиурядові протести, поліція застосувала слозогінний газ.