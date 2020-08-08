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У Бейруті тривають антиурядові протести, поліція застосувала слозогінний газ

У Бейруті тривають антиурядові протести, поліція застосувала слозогінний газ

Київ • УНН

 • 13164 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Бейруті тривають антиурядові протести. Демонстранти вступають у сутички із поліцією, а правоохоронці застосовують сльозогінний газ, передає УНН із посиланням на Al Arabiya.

Як пише видання, після страшного вибуху місцеві хочуть домогтися відставки керівництва країни. Звинувачують у корупції, некомпетентності і безконтрольності, через що, на їхню думку, і сталася трагедія.

Поліція застосувала сльозогінний газ, проте народ йти з вулиць поки не планує.

Також з'явилась інформація, що під час триваючих демонстрацій в Бейруті проти дій уряду кілька людей отримали поранення.

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.

Watch: Demonstrators in #Beirut carry cardboard cutouts of Lebanese politicians during protests in the capital against the government's handling of the August 4 port explosion.https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/INvCnEuzHt

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

Watch: #Lebanese protesters remove one of the gates outside the parliament building in #Beirut as anger boils over the government's response to the port explosion that left over 100 dead. https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/gwttYJ6UsK

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

Lebanese protesters take to the streets of #Beirut to demonstrate against the government's handling of the massive port explosion that killed at least 158 people and injured over 6,000 others. https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/YSa9gjypsy

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

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