У Бейруті тривають антиурядові протести, поліція застосувала слозогінний газ

Як пише видання, після страшного вибуху місцеві хочуть домогтися відставки керівництва країни. Звинувачують у корупції, некомпетентності і безконтрольності, через що, на їхню думку, і сталася трагедія.

Поліція застосувала сльозогінний газ, проте народ йти з вулиць поки не планує.

Також з'явилась інформація, що під час триваючих демонстрацій в Бейруті проти дій уряду кілька людей отримали поранення.

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.

