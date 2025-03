В Бейруте продолжаются антиправительственные протесты, полиция применила слозогинний газ

Как пишет издание, после страшного взрыва местные хотят добиться отставки руководства страны. Обвиняют в коррупции, некомпетентности и бесконтрольности, из-за чего, по их мнению, и произошла трагедия.

Полиция применила слезоточивый газ, однако народ уходить с улиц пока не планирует.

Также появилась информация, что во время продолжающихся демонстраций в Бейруте против действий правительства несколько человек получили ранения.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называют сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс.пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.

