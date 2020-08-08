В Бейруте продолжаются антиправительственные протесты, полиция применила слозогинний газ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84758 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102193 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127150 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107579 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127636 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101323 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102131 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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В Бейруте продолжаются антиправительственные протесты, полиция применила слозогинний газ

В Бейруте продолжаются антиправительственные протесты, полиция применила слозогинний газ

Киев  •  УНН

 • 13154 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Бейруте продолжаются антиправительственные протесты. Демонстранты вступают в столкновения с полицией, а правоохранители применяют слезоточивый газ, передает УНН со ссылкой на Al Arabiya.

Как пишет издание, после страшного взрыва местные хотят добиться отставки руководства страны. Обвиняют в коррупции, некомпетентности и бесконтрольности, из-за чего, по их мнению, и произошла трагедия.

Полиция применила слезоточивый газ, однако народ уходить с улиц пока не планирует.

Также появилась информация, что во время продолжающихся демонстраций в Бейруте против действий правительства несколько человек получили ранения.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называют сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс.пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.

Watch: Demonstrators in #Beirut carry cardboard cutouts of Lebanese politicians during protests in the capital against the government's handling of the August 4 port explosion. https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/INvCnEuzHt

- Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

Watch: #Lebanese protesters remove one of the gates outside the parliament building in #Beirut as anger boils over the government's response to the port explosion that left over 100 dead. https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/gwttYJ6UsK

- Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

Lebanese protesters take to the streets of #Beirut to demonstrate against the government's handling of the massive port explosion that killed at least 158 people and injured over 6,000 others. https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/YSa9gjypsy

- Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

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