В Бейруте продолжаются антиправительственные протесты, полиция применила слозогинний газ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Бейруте продолжаются антиправительственные протесты. Демонстранты вступают в столкновения с полицией, а правоохранители применяют слезоточивый газ, передает УНН со ссылкой на Al Arabiya.
Как пишет издание, после страшного взрыва местные хотят добиться отставки руководства страны. Обвиняют в коррупции, некомпетентности и бесконтрольности, из-за чего, по их мнению, и произошла трагедия.
Полиция применила слезоточивый газ, однако народ уходить с улиц пока не планирует.
Также появилась информация, что во время продолжающихся демонстраций в Бейруте против действий правительства несколько человек получили ранения.
Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называют сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс.пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.
Watch: Demonstrators in #Beirut carry cardboard cutouts of Lebanese politicians during protests in the capital against the government's handling of the August 4 port explosion. https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/INvCnEuzHt- Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020
Watch: #Lebanese protesters remove one of the gates outside the parliament building in #Beirut as anger boils over the government's response to the port explosion that left over 100 dead. https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/gwttYJ6UsK- Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020
Lebanese protesters take to the streets of #Beirut to demonstrate against the government's handling of the massive port explosion that killed at least 158 people and injured over 6,000 others. https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/YSa9gjypsy- Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020