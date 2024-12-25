Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын
Киев • УНН
Украинский певец Дмитрий Монатик стал отцом в третий раз, о чем сообщил в Instagram. Артист опубликовал семейное фото с женой, двумя старшими сыновьями и новорожденным малышом возле праздничной елки.
Украинский певец Дмитрий Монатик в третий раз стал отцом. Артист поделился радостной новостью в своем Instagram и поздравил фанатов с Рождеством, передает УНН.
Детали
Всех поздравляем с наступающими праздниками. Спасибо каждому, кто с нами! Пусть будут здоровы все дети, их папы и мамы. Пусть тишина царит небесами,а нелюди проходят сторонами. Пусть откроются наконец добрые ворота, а наши города засияют желто-голубыми цветами! Низкий поклон всем, кто нас защищает. Неописуемо благодарим. Поздравляем
Также, Дмитрий Монатик опубликовал милое семейное фото рядом с праздничной елкой.
На фотографии артист держит новорожденного малыша, а рядом с ним стоит его жена Ирина и двое старших сыновей Платон и Даниил.
Имя малыша супруги пока не раскрыли.
Напомним
Жена Владимира Остапчука Екатерина родила сына, которого назвали Тимофеем. Для телеведущего это уже третий ребенок, а для его жены - первый.