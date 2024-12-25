Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

Украинский певец Дмитрий Монатик в третий раз стал отцом. Артист поделился радостной новостью в своем Instagram и поздравил фанатов с Рождеством, передает УНН.

Детали

Всех поздравляем с наступающими праздниками. Спасибо каждому, кто с нами! Пусть будут здоровы все дети, их папы и мамы. Пусть тишина царит небесами,а нелюди проходят сторонами. Пусть откроются наконец добрые ворота, а наши города засияют желто-голубыми цветами! Низкий поклон всем, кто нас защищает. Неописуемо благодарим. Поздравляем - написал поздравление певец.

Также, Дмитрий Монатик опубликовал милое семейное фото рядом с праздничной елкой.

На фотографии артист держит новорожденного малыша, а рядом с ним стоит его жена Ирина и двое старших сыновей Платон и Даниил.

Имя малыша супруги пока не раскрыли.

Напомним

Жена Владимира Остапчука Екатерина родила сына, которого назвали Тимофеем. Для телеведущего это уже третий ребенок, а для его жены - первый.