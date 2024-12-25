Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Российский юморист Максим Галкин на украинском поздравил с Рождеством своих подписчиков в Instagram, пишет УНН.

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Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра! - написал в заметке Галкин.

Напомним

Максим Галкин высказался в поддержку украинизации улиц в Одессе. Он считает, что этот вопрос должны решать одесситы, и подчеркнул право украинцев на выстраивание собственных национальных ориентиров.