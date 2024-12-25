Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском
Киев • УНН
Российский комик Максим Галкин опубликовал рождественское поздравление на украинском языке в Instagram. Ранее он также поддержал украинизацию улиц в Одессе.
Российский юморист Максим Галкин на украинском поздравил с Рождеством своих подписчиков в Instagram, пишет УНН.
Детали
Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!
Напомним
Максим Галкин высказался в поддержку украинизации улиц в Одессе. Он считает, что этот вопрос должны решать одесситы, и подчеркнул право украинцев на выстраивание собственных национальных ориентиров.