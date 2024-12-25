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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Киев  •  УНН

 • 7688 просмотра

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Российский комик Максим Галкин опубликовал рождественское поздравление на украинском языке в Instagram. Ранее он также поддержал украинизацию улиц в Одессе.

Российский юморист Максим Галкин на украинском поздравил с Рождеством своих подписчиков в Instagram, пишет УНН.

Детали

Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!

- написал в заметке Галкин.
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Напомним 

Максим Галкин высказался в поддержку украинизации улиц в Одессе. Он считает, что этот вопрос должны решать одесситы, и подчеркнул право украинцев на выстраивание собственных национальных ориентиров. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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