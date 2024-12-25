Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

Американская певица Дженифер Лопес наслаждается Рождеством в семейном кругу в Аспене, штате Колорадо, пишет УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

Певицу заметили рядом с Эмме, ее 16-летней дочерью, которую она воспитывает с бывшим мужем Марком Энтони, обняв Эмме за плечи и разговаривая, они шли по улице. Однако не было близнеца Эммы - Макса.

Для Джей Ло это первое Рождество, которое она празднует после развода с Беном Аффлеком. Хотя, по информации, подарками друг другу они обменялись.

Напомним

Дженнифер Лопес поделилась размышлениями о своем разводе с Беном Аффлеком в интервью Vogue. Певица рассказала, что воспринимает разрыв как важный жизненный урок, который помог ей стать сильнее.