Беспорядки в Бейруте: митингующие ворвались в два министерства
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Бейруте митингующие ворвались в Министерство иностранных дел и Министерство экономики, передает УНН со ссылкой на Al Arabiya.
Как пишет издание, в центре Бейрута - стрельба. Военные вошли в здание Министерства иностранных дел, куда ворвались протестующие.
Местные СМИ сообщают, что стрельбу слышно в районе этого здания. Несколько авто на парковке протестующие подожгли.
Также стало известно, что митингующие попали в здание Министерства экономики.
Демонстранты выбросили из окон документы, после чего устроили поджог, выкрикивая "Революция".
Напомним, в Бейруте продолжаются антиправительственные протесты, полиция применила слозогинний газ.