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Заворушення у Бейруті: протестувальники захопили чотири міністерства

Заворушення у Бейруті: протестувальники захопили чотири міністерства

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Під час антиурядових протестів у Бейруті протестувальники штурмували будівлі чотирьох міністерств: закордонних справ, економіки, енергетики та охорони навколишнього середовища Лівану. Крім міністерств демонстранти захопили будівлю Асоціації банків. Про це пише Al-Arabiya із посиланням державне інформаційне агентство Лівану NNA, яке транслювало антиурядові демонстрації після смертоносного вибуху в Бейруті, передає УНН.

“Тисячі протестувальників зібралися на вулицях Бейрута, щоб висловити свій гнів політичній еліті, яку вони вважають відповідальною за перетворення столиці в зону лиха”, — пише видання.

Зазначається, що група протестуючих на чолі з відставними ліванськими армійськими офіцерами увірвалася в будівлю міністерства закордонних справ і повісили транспаранти з написом “столиця революції” і “Бейрут — демілітаризоване місто”. Вони також спалили фотографію президента Лівану Мішеля Ауна.

“Ми залишаємося тут. Ми закликаємо ліванський народ зайняти всі міністерства”, — сказав один з демонстрантів в мегафон.

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Watch: Protesters storm #Lebanon’s foreign ministry building and put up banners that read “capital of the revolution” and “Beirut is a demilitarized city," amid anti-government demonstrations in the wake of the deadly #Beirut explosion.https://t.co/pHRtcxMaha pic.twitter.com/L1g9kLozak

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

На кадрах, що транслюються в прямому ефірі ліванськими телеканалами, також видно, як протестуючі захоплюють будівлю міністерства енергетики в той час, як за ними просто спостерігають представники поліції. Як заявив один з демонстрантів: “Вони правили Ліваном 30 років, тепер Ліван — наш”.

“Ми увійшли в міністерство енергетики, і ми тут, щоб залишитися”. Вони будуть здивовані нашими діями", — додав він, вказавши на те, що учасники протесту вимагають відставки правлячого політичного класу.

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Absolutely staggering numbers toay in #Beirut. Square split between peaceful on one side and rioting on the other. We’re hearing live fire every now and then. Over 100 injured so far. #LebanonProtests pic.twitter.com/C4cpYhyJIQ

— Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

Раніше УНН повідомляв, що під час заворушень у Бейруті мітингувальники увірвались у два міністерства.

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.

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