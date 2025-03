Заворушення у Бейруті: протестувальники захопили чотири міністерства

“Тисячі протестувальників зібралися на вулицях Бейрута, щоб висловити свій гнів політичній еліті, яку вони вважають відповідальною за перетворення столиці в зону лиха”, — пише видання.

Зазначається, що група протестуючих на чолі з відставними ліванськими армійськими офіцерами увірвалася в будівлю міністерства закордонних справ і повісили транспаранти з написом “столиця революції” і “Бейрут — демілітаризоване місто”. Вони також спалили фотографію президента Лівану Мішеля Ауна.

“Ми залишаємося тут. Ми закликаємо ліванський народ зайняти всі міністерства”, — сказав один з демонстрантів в мегафон.

На кадрах, що транслюються в прямому ефірі ліванськими телеканалами, також видно, як протестуючі захоплюють будівлю міністерства енергетики в той час, як за ними просто спостерігають представники поліції. Як заявив один з демонстрантів: “Вони правили Ліваном 30 років, тепер Ліван — наш”.

“Ми увійшли в міністерство енергетики, і ми тут, щоб залишитися”. Вони будуть здивовані нашими діями", — додав він, вказавши на те, що учасники протесту вимагають відставки правлячого політичного класу.

Раніше УНН повідомляв, що під час заворушень у Бейруті мітингувальники увірвались у два міністерства.

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.