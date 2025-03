Беспорядки в Бейруте: протестующие захватили четыре министерства

“Тысячи протестующих собрались на улицах Бейрута, чтобы выразить свой гнев политической элите, которую они считают ответственным за превращение столицы в зону бедствия”, — пишет издание.

Отмечается, что группа протестующих во главе с отставными ливанскими армейскими офицерами ворвалась в здание министерства иностранных дел и повесили транспаранты с надписью “столица революции” и “Бейрут — демилитаризованный город”. Они также сожгли фотографию президента Ливана Мишеля Ауна.

“Мы остаемся здесь. Мы призываем ливанский народ занять все министерства”, — сказал один из демонстрантов в мегафон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв в Бейруте: Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану

Watch: Protesters storm #Lebanon ’s foreign ministry building and put up banners that read “capital of the revolution” and “Beirut is a demilitarized city,” amid anti-government demonstrations in the wake of the deadly #Beirut explosion. Https: / /t.co/pHRtcxMaha pic.twitter.com/L1g9kLozak

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

На кадрах, транслируемых в прямом эфире ливанскими телеканалами, также видно, как протестующие захватывают здание министерства энергетики в то время, как за ними безмолвно наблюдают представители полиции. Как заявил один из демонстрантов: “Они правили Ливаном 30 лет, теперь Ливан — наш”.

“Мы вошли в министерство энергетики, и мы здесь, чтобы остаться”. Они будут удивлены нашими действиями", — добавил он, указав на то, что протестующие требуют отставки правящего политического класса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президенты США, Франции и Ливана проведут конференцию по ситуации в Бейруте 9 августа

Absolutely staggering numbers toay in #Beirut . Square split between peaceful on one side and rioting on the other. We’re hearing live fire every now and then. Over 100 injured so far. #LebanonProtests pic.twitter.com/C4cpYhyJIQ

— Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

Ранее УНН сообщал, что во время беспорядков в Бейруте митингующие ворвались в два министерства.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.