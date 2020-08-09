Число пострадавших во время протестов в Бейруте возросло до 728 человек

В ходе столкновений с демонстрантами в центре Бейрута, по сведениям полиции, погиб один ее сотрудник.
Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб в видеообращении заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов, назвав их единственным способом преодолеть кризис. Диаби планирует 10 августа предложить проведение новых выборов в Совете министров.
Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Причиной взрыва правительство страны называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 158 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения.