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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73088 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 100013 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 105696 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125614 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100815 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 101712 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

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Число пострадавших во время протестов в Бейруте возросло до 728 человек

Число пострадавших во время протестов в Бейруте возросло до 728 человек

Киев  •  УНН

 • 13631 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. По меньшей мере 728 человек пострадали во время антиправительственных акций протеста в Бейруте. По меньшей мере 19 активистов задержали. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeera, передает УНН.

Ранее арабские СМИ сообщали о 490 пострадавших, включая около 70 полицейских.

Ранее тысячи людей собрались на площади в центре ливанской столицы, чтобы почтить память погибших во время взрывов в порту 4 августа. Акция переросла в антиправительственный протест, группы демонстрантов ворвались в здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и охраны окружающей среды. Протестующие в здании МИД объявили о создании “штаб-квартиры революции” и начали поджигать найденные в здании дипломатического ведомства документы и изображения президента страны.

В ходе столкновений с демонстрантами в центре Бейрута, по сведениям полиции, погиб один ее сотрудник.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб в видеообращении заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов, назвав их единственным способом преодолеть кризис. Диаби планирует 10 августа предложить проведение новых выборов в Совете министров.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Причиной взрыва правительство страны называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 158 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения.

Another video from today’s protest #Teargas #Beirut #LebanonProtests pic.twitter.com/FTsIjugDvJ

— Dalal Mawad دلال معوض (@dalalmawad) August 8, 2020

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