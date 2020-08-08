Прем'єр Лівану запропонував провести дострокові вибори в парламент
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Дострокові парламентські вибори в Лівані є єдиним способом вийти з кризи в країні, яка була викликана вибухом в порту Бейрута. Про це заявив прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі на тлі протестів в столиці, передає телеканал Al Arabiya, інформує УНН.
Щоб вийти з надзвичайного стану, він має намір внести до Ради міністрів Лівану законопроект про дострокові парламентські вибори.
Крім того, Діабі, виступаючи перед населенням, повідомив, що вибух в порту 4 серпня, що забрав життя вже понад 150 осіб та зруйнував значну частину міста, є результатом багаторічної корупції та недбалості. Вибори, на думку глави уряду, стануть загальнонаціональним рішенням, що врятує країну.
До періоду стабілізації політичної обстановки в країні Діабі згоден нести відповідальність за наслідки катастрофи.
8 серпня в Бейруті почалися антиурядові мітинги — протестувальники вимагали відставки Діабі і президента країни Мішеля Ауна. Акції незабаром переросли в зіткнення з поліцією, що застосувала проти протестуючих сльозоточивий газ. Червоний Хрест повідомляв, що постраждали понад сто осіб, 22 з них були госпіталізовані.
صور مباشرة لصدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن ينقلها مراسل #العربية في #بيروت محمود شكر من فندق بالقرب من البرلمان اللبناني أصيب خلالها أحد عناصر الأمن بإصابة خطيرة#انفجار_بيروت pic.twitter.com/QWbIFePFCs— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 8, 2020
Пізніше жителі Бейрута зайняли будівлю Міністерства закордонних справ країни, оголосивши його своїм штабом. Крім того, учасники протесту увірвались в будівлі Мінекономіки, Міненерго та міністерства охорони навколишнього середовища Лівану та інших адміністративних будівель.
Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 150 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.