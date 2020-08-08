Премьер Ливана предложил провести досрочные выборы в парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Досрочные парламентские выборы в Ливане являются единственным способом выйти из кризиса в стране, вызванного взрывом в порту Бейрута. Об этом заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаби на фоне протестов в столице, передает телеканал Al Arabiya, передает УНН.
Чтобы выйти из чрезвычайного положения, он намерен внести в Совет министров Ливана законопроект о досрочных парламентских выборах.
Кроме того, Диаби, выступая перед населением, сообщил, что взрыв в порту 4 августа, унесший жизни уже более 150 человек и разрушил значительную часть города, является результатом многолетней коррупции и халатности. Выборы, по мнению главы правительства, станут общенациональным решением, которое спасет страну.
К периоду стабилизации политической обстановки в стране Диаби согласен нести ответственность за последствия катастрофы.
8 августа в Бейруте начались антиправительственные митинги — протестующие требовали отставки Диаби и президента страны Мишеля Ауна. Акции вскоре переросли в столкновения с полицией, которая применила против протестующих слезоточивый газ. Красный Крест сообщал, что пострадали более ста человек, 22 из них были госпитализированы.
صور مباشرة لصدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن ينقلها مراسل # العربية في # بيروت محمود شكر من فندق بالقرب من البرلمان اللبناني أصيب خلالها أحد عناصر الأمن بإصابة خطيرة # انفجار_بيروت pic.twitter.com/QWbIFePFCs— ا ل ع ر ب ي ة (@AlArabiya) August 8, 2020
Позже жители Бейрута заняли здание Министерства иностранных дел страны, объявив его своим штабом. Кроме того, протестующие ворвались в здания Минэкономики, Минэнерго и Министерства охраны окружающей среды Ливана и других административных зданий.
Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 150 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.