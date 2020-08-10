Донорская конференция: Ливану предоставят многомиллионную помощь

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил в воскресенье, 9 августа, в интервью немецкому общественно-правовом телеканала ZDF, что Германия предоставит еще 20 млн евро. Позже Маас написал в Twitter, что “Людям в Бейруте нужна наша помощь, а также им нужна основание для надежды”, — написал он.

Позже 9 августа пресс-служба французского президента Эммануэля Макрона распространила сообщение, что участники конференции пообещали предоставить помощь Ливану на общую сумму около 253 миллионов евро, передает агентство Reuters.

Ранее 9 августа сообщалось, что Европейский Союз решил увеличить размер немедленной финансовой помощи Ливану до 63 миллионов евро. Сначала Евросоюз был готов выделить Ливану 33 миллиона евро помощи, однако впоследствии эту сумму увеличили еще на 30 млн. Как пояснили представители Еврокомиссии, эти средства будут поступать в Ливан через Организацию Объединенных Наций и другие организации. Их распределение проводить под строгим контролем. Предполагается, что эта денежная помощь пойдет на покрытие потребностей людей, кто больше всего пострадал от взрыва в ливанской столице.

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Как отметил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, в это “критическое время” Евросоюз оказывает помощь, что позволит получения пострадавшими жителями Бейрута “временное жилье, неотложную медицинскую помощь, водоснабжение и санитарию, а также продовольственную помощи”, цитирует DW. В Еврокомиссии заверили, что Евросоюз решительно настроен помочь ливанскому народу в кратко- и долгосрочной перспективе.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон на конференции доноров для оказания немедленной помощи Ливану призвал правительство этой ближневосточной страны услышать “те стремления, которые ливанский народ легитимно выражает на улице”, цитирует информагентство AFP. Ливанские власти должны действовать для того, чтобы “страна не погибла”. Ведь сейчас “речь идет о будущем Ливана”, предостерег Макрон.

В то же время французский лидер обратился также и к странам и организаций, пожелали поддержать Ливан. Макрон подчеркнул, что всем донорам нужно “действовать быстро и эффективно” для того, чтобы на месте координировать оказания помощи. Цель таких совместных координированных действий — сделать так, чтобы эта помощь “поступила как можно скорее к ливанскому народу”.

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В конференции доноров для Ливана приняли участие как отдельные страны, так и международные организации, передает информагентство dpa.

В конференции приняли участие и представители Международного валютного фонда (МВФ). МВФ также выразил готовность увеличить предоставление финпомощи Ливану, однако потребовал добиться политического единства относительно необходимости проведения всеобъемлющих реформ в стране.

Ранее в ООН подсчитали, что для преодоления последствий мощного взрыва в Бейруте Ливана понадобится около 117 млн долларов помощи, из которых 66 млн должны поступить немедленно.