Президент Лівану відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в Бейруті
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент Лівану Мішель Аун відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута, повідомило Інформаційне бюро при президенті республіки, передає УНН.
“Мета вимоги міжнародного розслідування справи про вибух в порту — трата часу. Судовий процес повинен пройти швидко, але без зайвого поспіху, щоб встановити, хто злочинець, а хто не винен”, — йдеться в повідомленні.
Раніше ліванське агентство Asas із посиланням на джерела повідомило, що Мішель Аун під час зустрічі з генеральним секретарем Ліги арабських держав Ахмедом Абуль Гейтом заявив, що згоден сформувати міжнародний комітет з розслідування вибуху. Пресслужба президента Лівану спростувала цю інформацію.
“У версії Asas немає абсолютно ніякої правди”, — заявив уряд.
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Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Причиною вибуху уряд країни називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали щонайменше 158 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти. У місті на 2 тижні запроваджено режим надзвичайного стану.