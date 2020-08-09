Президент Ливана отказался проводить международное расследование взрыва в Бейруте
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Ливана Мишель Аун отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута, сообщило Информационное бюро при президенте республики, передает УНН.
“Цель требования международного расследования дела о взрыве в порту — трата времени. Судебный процесс должен пройти быстро, но без лишней спешки, чтобы установить, кто преступник, а кто не виновен”, — говорится в сообщении.
Ранее ливанское агентство Asas со ссылкой на источники сообщило, что Мишель Аун во время встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом заявил, что согласен сформировать международный комитет по расследованию взрыва. Пресс-служба президента Ливана опровергла эту информацию.
“В версии Asas нет абсолютно никакой правды”, — заявил правительство.
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Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Причиной взрыва правительство страны называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 158 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения.