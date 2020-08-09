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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 80765 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101513 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107015 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126959 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101139 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101967 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103973 просмотра

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Президент Ливана отказался проводить международное расследование взрыва в Бейруте

Президент Ливана отказался проводить международное расследование взрыва в Бейруте

Киев  •  УНН

 • 24187 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Ливана Мишель Аун отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута, сообщило Информационное бюро при президенте республики, передает УНН.

“Цель требования международного расследования дела о взрыве в порту — трата времени. Судебный процесс должен пройти быстро, но без лишней спешки, чтобы установить, кто преступник, а кто не виновен”, — говорится в сообщении.

Ранее ливанское агентство Asas со ссылкой на источники сообщило, что Мишель Аун во время встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом заявил, что согласен сформировать международный комитет по расследованию взрыва. Пресс-служба президента Ливана опровергла эту информацию.

“В версии Asas нет абсолютно никакой правды”, — заявил правительство.

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Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Причиной взрыва правительство страны называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 158 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения.

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