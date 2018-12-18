Донбас першим запровадить євростандарти перевірки стану води
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Донбас першим розпочне європейський моніторинг екологічного стану водних ресурсів. Це стане стратегічним кроком на шляху до відновлення екостабільності на Сході країни. Про це повідомив Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Мінприроди спільно із ОБСЄ створило нову інформаційну систему довкілля Донбасу. Ця цифрова онлайн-платформа дасть кожному громадянину доступ до постійно оновлюючої інформації про екологічні ризики, стан повітря, води та природоохоронних територій в цьому регіоні. Також створено программу моніторингу якості води, стратегічної водної артерії Сходу, — річки Сіверський Дінець”, — йдеться у повідомленні.
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Співпраця Мінприроди і ОБСЄ в Україні триває з 2017 року. За цей час у проекті “Оцінка шкоди навколишньому середовищі на Сході” було напрацьовано інструменти моніторингу постраждалих внаслідок військових дій територій, а також отримано реальну картину стану довкілля в Луганській і Донецькій області.
“Сьогодні Україна на етапі впровадження інтегрованого управління водними ресурсами. Це горизонтальна реформа на виконання Угоди про Асоціацію з ЄС, яка передбачає підготовку Плану управління річковим бассейном. Басейн Дону стане першим практичним пілотом цієї реформи. Донбас має першим відчути результати євроінтеграційним реформ”, — наголосив Остап Семерак.
За його словами, цей річковий басейн є основним джерелом води для Харківської, Донецької та Луганської, включаючи території, що постраждали внаслідок військових дій.
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“Екологічний стан басейну Дону — це безпека мільйонів людей”, — підсумував Семерак.
Нагадаємо, Державне агентство водних ресурсів оприлюднило критерії, за якими з 1 січня 2019 року в Україні буде здійснюватися проба прісних вод. Тепер державний моніторинг масивів поверхневих вод проводитиметься за (уточненими) біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками.
Державне агентство водних ресурсів України разом з Агенцією журналістики даних презентувало онлайн-карту забрудненості річок в Україні.
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