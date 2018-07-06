В Україні презентували онлайн-карту забрудненості річок

Так, карта "Чиста вода" дозволяє обирати конкретний річковий басейн та оцінювати якість води у ньому. Якщо рівень забрудненості у певному річковому басейні перевищує норму – користувач дізнається про це завдяки спеціальним позначкам.

Також можна оцінити рівень забрудненості й за певними речовинами. Перелік із 16 параметрів включає в себе як корисні для води елементи, сполуки та процеси, так і ті, що змінюють її якість на гіршу.

"Оприлюднивши дані про якість поверхневих вод в Україні на початку червня, ми мали нагоду спостерігати величезний ажіотаж з боку громадськості. Це й не дивно, адже вода – це один із найцінніших ресурсів, який має прямий вплив на якість нашого здоров’я та на рівень життя. Створена карта – це важливий інструмент, який дозволятиме громадянам контролювати якість води у річках та за потреби впливати на процеси, пов’язані із забрудненням поверхневих вод", - зазначає голова Державного агентства водних ресурсів Ірина Овчаренко.

Нагадаємо, у червні Міністерство охорони здоров'я оприлюднило карту пляжів України, які непридатні для купання. Загалом їх 66.