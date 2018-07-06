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В Украине презентовали онлайн-карту загрязненности рек

В Украине презентовали онлайн-карту загрязненности рек

Киев  •  УНН

 • 21830 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины.

Так, карта "Чистая вода" позволяет выбирать конкретный речной бассейн и оценивать качество воды в нем. Если уровень загрязненности в определенном речном бассейне превышает норму - пользователь узнает об этом благодаря специальным отметкам.

Также можно оценить уровень загрязненности и за определенными веществами. Перечень из 16 параметров включает в себя как полезные для воды элементы, соединения и процессы, так и те, что меняют ее качество к худшему.

"Обнародовав данные о качестве поверхностных вод в Украине в начале июня, мы имели возможность наблюдать огромный ажиотаж со стороны общественности. Это и не удивительно, ведь вода - это один из самых ценных ресурсов, который имеет прямое влияние на качество нашего здоровья и на уровень жизни. Созданная карта - это важный инструмент, который позволит гражданам контролировать качество воды в реках и при необходимости влиять на процессы, связанные с загрязнением поверхностных вод", - отмечает председатель Государственного агентства водных ресурсов Ирина Овчаренко.

Напомним, в июне Министерство здравоохранения обнародовало карту пляжей Украины, которые непригодны для купания. Всего их 66.

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