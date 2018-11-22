Перший зміїний заказник з'явився в Україні

“19 листопада 2018 року головою Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації підписано розпорядження № 1378/5-18 „Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення „Зміїна гора“ на території Миколаївської міської ради Слов’янського району та Краматорської міської ради“, загальною площею 245,78 га, з них 115,78 га на території Миколаївської міської ради Слов’янського району та 130,0 га на території Краматорської міської ради без вилучення земель”, — йдеться у повідомленні.

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У прес-службі облдержадміністрації зазначили, що заказник створено з метою захисту рідкісних видів плазунів.

“Ця природна ділянка розташована на правому схилі долини р. Біленька і являє собою місцевість різнотравно-типчаково-ковилового степу”, — зазначили місцеві урядовці.

На території заказника зростають види рослин, занесені до охоронюваних переліків різного рівня. Зокрема, з числа Червоної книги України та Донецької області це:



ковила українська,



ковила Лессінга,



ковила волосиста,



келерія Талієва,



гіацинтік блідий,



волошка руська,



бурачок голоніжковий,



левкой запашний,



громовик донський,



ранник крейдовий,



ефедра двоколоса.



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Серед рідкісних комах, що мешкають на цій ділянці:



дибка степова,



сатурнія грушева,



поліксена,



махаон,



подалірій,



ксилопа фіолетова,



сколія — гігант,



мегариса перлата.



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Найбільшу цінність представляють герпетофауна. У заказнику виявлено види рептилій, які занесені до Червоної книги України:



мідянка звичайна



візерунковий полоз.



На сей час на території Донецької області обліковуються 148 об’єктів природно-заповідного фонду, загальною площею 97 260,78 га, що становить 3,67 % від загальної площі області.

Нагадаємо, флора і фауна Чорнобильского заповідника “помолодшали” на сто років.