Перший зміїний заказник з'явився в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Донецькій області створено заказник “Зміїна гора” площею майже 246 га. Про це повідомив Департамент екології та природних ресурсів Донецької військово-цивільної облдержадміністрації, передає УНН.
“19 листопада 2018 року головою Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації підписано розпорядження № 1378/5-18 „Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення „Зміїна гора“ на території Миколаївської міської ради Слов’янського району та Краматорської міської ради“, загальною площею 245,78 га, з них 115,78 га на території Миколаївської міської ради Слов’янського району та 130,0 га на території Краматорської міської ради без вилучення земель”, — йдеться у повідомленні.
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У прес-службі облдержадміністрації зазначили, що заказник створено з метою захисту рідкісних видів плазунів.
“Ця природна ділянка розташована на правому схилі долини р. Біленька і являє собою місцевість різнотравно-типчаково-ковилового степу”, — зазначили місцеві урядовці.
На території заказника зростають види рослин, занесені до охоронюваних переліків різного рівня. Зокрема, з числа Червоної книги України та Донецької області це:
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- ковила українська,
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- ковила Лессінга,
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- ковила волосиста,
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- келерія Талієва,
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- гіацинтік блідий,
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- волошка руська,
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- бурачок голоніжковий,
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- левкой запашний,
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- громовик донський,
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- ранник крейдовий,
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- ефедра двоколоса.
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Серед рідкісних комах, що мешкають на цій ділянці:
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- дибка степова,
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- сатурнія грушева,
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- поліксена,
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- махаон,
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- подалірій,
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- ксилопа фіолетова,
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- сколія — гігант,
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- мегариса перлата.
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Найбільшу цінність представляють герпетофауна. У заказнику виявлено види рептилій, які занесені до Червоної книги України:
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- мідянка звичайна
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- візерунковий полоз.
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На сей час на території Донецької області обліковуються 148 об’єктів природно-заповідного фонду, загальною площею 97 260,78 га, що становить 3,67 % від загальної площі області.
Нагадаємо, флора і фауна Чорнобильского заповідника “помолодшали” на сто років.