Перший зміїний заказник з'явився в Україні

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Донецькій області створено заказник “Зміїна гора” площею майже 246 га. Про це повідомив Департамент екології та природних ресурсів Донецької військово-цивільної облдержадміністрації, передає УНН.

“19 листопада 2018 року головою Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації підписано розпорядження № 1378/5-18 „Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення „Зміїна гора“ на території Миколаївської міської ради Слов’янського району та Краматорської міської ради“, загальною площею 245,78 га, з них 115,78 га на території Миколаївської міської ради Слов’янського району та 130,0 га на території Краматорської міської ради без вилучення земель”, — йдеться у повідомленні.

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У прес-службі облдержадміністрації зазначили, що заказник створено з метою захисту рідкісних видів плазунів.

“Ця природна ділянка розташована на правому схилі долини р. Біленька і являє собою місцевість різнотравно-типчаково-ковилового степу”, — зазначили місцеві урядовці.

На території заказника зростають види рослин, занесені до охоронюваних переліків різного рівня. Зокрема, з числа Червоної книги України та Донецької області це:

  • ковила українська,
  • ковила Лессінга,
  • ковила волосиста,
  • келерія Талієва,
  • гіацинтік блідий,
  • волошка руська,
  • бурачок голоніжковий,
  • левкой запашний,
  • громовик донський,
  • ранник крейдовий,
  • ефедра двоколоса.

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Серед рідкісних комах, що мешкають на цій ділянці:

  • дибка степова,
  • сатурнія грушева,
  • поліксена,
  • махаон,
  • подалірій,
  • ксилопа фіолетова,
  • сколія — гігант,
  • мегариса перлата.

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Найбільшу цінність представляють герпетофауна. У заказнику виявлено види рептилій, які занесені до Червоної книги України:

  • мідянка звичайна
  • візерунковий полоз.

На сей час на території Донецької області обліковуються 148 об’єктів природно-заповідного фонду, загальною площею 97 260,78 га, що становить 3,67 % від загальної площі області.

Нагадаємо, флора і фауна Чорнобильского заповідника “помолодшали” на сто років.

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