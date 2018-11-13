Українські полярники вирушать досліджувати тюленів-крабоїдів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українські вчені вперше за 17 років поїдуть досліджувати флору і фауну Південного океану. До складу експедиції увійдуть біологи, екологи, геофізики. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки, передає УНН.
“Уперше з 2001 року Україна бере участь у подібних дослідженнях. І це, звичайно, є визнанням як високого наукового потенціалу України, так і активної міжнародної позиції нашої держави у питаннях збереження вразливої екосистеми Антарктиди”, — зазначив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий, який очолюватиме експедицію.
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Українська наукова команда має 3 мети досліджень у Південному океані. По-перше, на замовлення Комісії з захисту морських живих ресурсів Антарктиди (ССAMLR) буде здійснено дослідження запасів антарктичного криля.
Криль — це основа харчового ланцюгу Океану, адже ним живляться вусаті кити, тюлені-крабоїди, пінгвіни тощо.
Наразі Україна є однією з 6 країн (разом з Великою Британією, Китаєм, Кореєю, Норвегією та Чилі), які не тільки ведуть промисловий вилов криля, а й досліджують його запаси.
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Крім того, вперше розпочнеться неперервний збір даних про стан вод в Океані завдяки надсучасному комплексу приладів Ferrybox. Він автоматично відбиратиме проби води протягом всього періоду експедиції та визначатиме 14 хімічних та біологічних показників. І, нарешті, буде відібрано зразки “екологічної ДНК” (розчинена ДНК всього живого, що перебувало в океанських водах протягом останніх трьох днів) для розробки комплексного “портрету екосистеми” — переліку всіх мешканців Океану від мікроорганізмів до китів.
У Кейптауні (ПАР) дослідники сядуть на риболовно-крилевий траулер “Море Содружества” (корпорація “Інтеррибфлот”, Україна) і вирушать Південним океаном до берегів Антарктиди.
Вісім учених працюватимуть на кораблі протягом місяця, а одна дослідниця лишиться на судні на весь період, доки вода Південного океану буде вільна від криги. Весь цей час, щонайменше до травня 2019, триватиме відбір проб системою Ferrybox та формування бази даних змінних параметрів стану Океану.
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Зазначимо, що знахідки, зроблені українськими вченими у Антарктиді, допоможуть лікувати захворювання раку шкіри.
Станцію "Академік Вернадський" заснувала британська експедиція в 1930-х роках (тоді вона мала назву "Фарадей"). У 1996 році Великобританія передала об'єкт Україні. Науково-дослідний об'єкт розташовується на мисі Марина острова Галіндез за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова.
Зазначимо, що згідно з оцінками геологів, надра Антарктиди містять значну кількість кам'яного вугілля, мідної руди, молібдену, слюди, графіту, нікелю, свинцю, цинку, нафти і природного газу.