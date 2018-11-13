Українські полярники вирушать досліджувати тюленів-крабоїдів

ukru
Ексклюзив
12:16 • 29452 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 72068 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 81354 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 73184 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 98011 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 106165 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 68369 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 80878 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 145039 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224702 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
59 %
752 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 143990 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 137773 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 115216 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 102282 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 92310 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 72065 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 106164 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 145039 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 493973 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 574050 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 39739 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 48056 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 187113 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 182634 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 181912 перегляди
Актуальне
Українські полярники вирушать досліджувати тюленів-крабоїдів

Українські полярники вирушать досліджувати тюленів-крабоїдів

Київ • УНН

 • 8183 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українські вчені вперше за 17 років поїдуть досліджувати флору і фауну Південного океану. До складу експедиції увійдуть біологи, екологи, геофізики. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки, передає УНН.

“Уперше з 2001 року Україна бере участь у подібних дослідженнях. І це, звичайно, є визнанням як високого наукового потенціалу України, так і активної міжнародної позиції нашої держави у питаннях збереження вразливої екосистеми Антарктиди”, — зазначив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий, який очолюватиме експедицію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже -100 градусів за Цельсієм: названо найхолодніше місце на Землі

Українська наукова команда має 3 мети досліджень у Південному океані. По-перше, на замовлення Комісії з захисту морських живих ресурсів Антарктиди (ССAMLR) буде здійснено дослідження запасів антарктичного криля.

Криль — це основа харчового ланцюгу Океану, адже ним живляться вусаті кити, тюлені-крабоїди, пінгвіни тощо.

Наразі Україна є однією з 6 країн (разом з Великою Британією, Китаєм, Кореєю, Норвегією та Чилі), які не тільки ведуть промисловий вилов криля, а й досліджують його запаси.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світова спільнота відзначила українські арктичні дослідження

Крім того, вперше розпочнеться неперервний збір даних про стан вод в Океані завдяки надсучасному комплексу приладів Ferrybox. Він автоматично відбиратиме проби води протягом всього періоду експедиції та визначатиме 14 хімічних та біологічних показників. І, нарешті, буде відібрано зразки “екологічної ДНК” (розчинена ДНК всього живого, що перебувало в океанських водах протягом останніх трьох днів) для розробки комплексного “портрету екосистеми” — переліку всіх мешканців Океану від мікроорганізмів до китів.

У Кейптауні (ПАР) дослідники сядуть на риболовно-крилевий траулер “Море Содружества” (корпорація “Інтеррибфлот”, Україна) і вирушать Південним океаном до берегів Антарктиди.

Вісім учених працюватимуть на кораблі протягом місяця, а одна дослідниця лишиться на судні на весь період, доки вода Південного океану буде вільна від криги. Весь цей час, щонайменше до травня 2019, триватиме відбір проб системою Ferrybox та формування бази даних змінних параметрів стану Океану.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська експедиція в Антарктиці проведе п'ять нових досліджень

Зазначимо, що знахідки, зроблені українськими вченими у Антарктиді, допоможуть лікувати захворювання раку шкіри.

Станцію "Академік Вернадський" заснувала британська експедиція в 1930-х роках (тоді вона мала назву "Фарадей"). У 1996 році Великобританія передала об'єкт Україні.  Науково-дослідний об'єкт розташовується на мисі Марина острова Галіндез за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. 

Зазначимо, що згідно з оцінками геологів, надра Антарктиди містять значну кількість кам'яного вугілля, мідної руди, молібдену, слюди, графіту, нікелю, свинцю, цинку, нафти і природного газу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.02
Bitcoin
$87,701.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.93
Золото
$3,057.90
Ethereum
$2,089.87