Украинские полярники отправятся исследовать тюленей-крабоедов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинские ученые впервые за 17 лет поедут исследовать флору и фауну Южного океана. В состав экспедиции войдут биологи, экологи, геофизики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает УНН.

“Впервые с 2001 года Украина принимает участие в подобных исследованиях. И это, конечно, является признанием как высокого научного потенциала Украины, так и активной международной позиции нашего государства в вопросах сохранения уязвимой экосистемы Антарктиды”, — отметил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий, который будет возглавлять экспедицию.

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Украинская научная команда имеет 3 цели исследований в Южном океане. Во-первых, по заказу Комиссии по защите морских живых ресурсов Антарктиды (ССAMLR) будет проведено исследование запасов антарктического криля.

Криль — это основа пищевой цепи океана, ведь им питаются усатые киты, тюлени-крабоеды, пингвины и др.

Сейчас Украина является одной из 6 стран (вместе с Великобританией, Китаем, Кореей, Норвегией и Чили), которые не только ведут промышленный вылов криля, но и исследуют его запасы.

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Кроме того, впервые начнется непрерывный сбор данных о состоянии вод в Океане благодаря сверхсовременному комплексу приборов Ferrybox. Он будет автоматически отбирать пробы воды в течение всего периода экспедиции и определять 14 химических и биологических показателей. И, наконец, будут отобраны образцы “экологической ДНК” (ДНК всего живого, что находилось в океанских водах в течение последних трех дней) для разработки комплексного “портрета экосистемы” — перечня всех жителей Океана от микроорганизмов до китов.

В Кейптауне (ЮАР) исследователи сядут на рыболовно-крилевый траулер “Море Содружества” (корпорация “Аквамарин”, Украина) и отправятся Южным океаном к берегам Антарктиды.

Восемь ученых будут работать на корабле в течение месяца, а одна исследовательница останется на судне на весь период, пока вода Южного океана будет свободна ото льда. Все это время, по меньшей мере до мая 2019 года, продлится отбор проб системой Ferrybox и формирование базы данных переменных параметров состояния океана.

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Отметим, что находки, сделанные украинскими учеными в Антарктиде, помогут лечить заболевание рака кожи.

Станцию ​​"Академик Вернадский" учредила британская экспедиция в 1930-х годах (тогда она называлась “Фарадей”). В 1996 году Великобритания передала объект Украине. Научно-исследовательский объект располагается на мысе Марина острова Галиндез в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова.

Отметим, что по оценкам геологов, недра Антарктиды содержат значительное количество каменного угля, медной руды, молибдена, слюды, графита, никеля, свинца, цинка, нефти и природного газа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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