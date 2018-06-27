Майже -100 градусів за Цельсієм: названо найхолодніше місце на Землі

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Завдяки останнім вимірам Національного центру даних по снігу і льоду в Університеті Колорадо Боулдер, США, стало відомо місце, де на Землі найнижча температура за всю історію спостережень. Про це йдеться в представлених на сайті інституту результатах обслідувань, передає УНН.

“Аналіз супутникових даних виявив розсіяні кишені дуже холодного повітря на Східно-Антарктичному плато між куполом Аргус і куполом Фуджі — температури, які в період з 2004 по 2016 роки кілька разів досягали −98 градусів за Цельсієм”, — йдеться у заяві гляціологів.

Раніше вважалося, що рекордно низька температура повітря за весь час спостережень на Землі була зафіксована в Антарктиді на російській станції “Восток” у 1983 році і склала −89,2 градусів.

Примітно, що 30 років по тому, в 2013 році, американські вчені виявили, що на Полярному плато є ділянки, де температура досягає −93,2 градусів. Однак це відкриття не було занесено до Книги рекордів Гіннеса, оскільки вимірювання проводилися безконтактним методом з супутника Landsat 8, а не контактним термометром.

Раніше в інституті океанографії Скріппса, США, заявили, що рівень вуглекислого газу в атмосфері Землі досяг найвищої позначки за останні 800 тис. років.

Згідно з версією науковців, за останні 2,5 мільярда років на нашій планеті відбулося близько 20 льодовикових періодів, з них тільки за останні 800 тисяч — вісім. Дванадцять тисяч років тому на Землі настала епоха потепління — голоцен.

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