Чоловіка засудили за видобуток корисних копалин у природному заказнику

“Суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочину та, враховуючи угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинувачуваним, призначив узгоджену сторонами міру покарання у вигляді штрафу на користь держави в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, — йдеться у повідомленні.

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Незаконну діяльність зловмисника з незаконного добутку корисних копалин викрили та припинили працівники Управління захисту економіки Львівщини спільно з працівниками Городоцької місцевої прокуратури.

Правоохоронці встановили, що 58-річний мешканець Яворівського району, не маючи відповідних дозвільних документів, організував на території Чолгинського орнітологічного заказника місцевого значення видобуток піску, який у подальшому реалізовувався як будівельний матеріал мешканцям та юридичним особам регіону.

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“Підприємця” затримали під час незаконного видобутку піщаної суміші, у нього було вилучено екскаватор та вантажну автомашину.

Зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.252 КК України (умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду), а обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

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Суд, враховуючи угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, призначив узгоджену сторонами міру покарання у вигляді штрафу на користь держави в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чолгинський заказник — орнітологічний заказник місцевого значення в Україні. Утворений в 1997 році та розташований у межах Яворівського району Львівської області. Загальна площа складає 820 га та охоплює лісовий масив з двома водоймами, а також водно-болотний природний комплекс. Місце зупинки під час сезонних міграцій водоплавних птахів, у тому числі рідкісних, занесених до Червоної книги України.

Нагадаємо, СБУ зупинила незаконне видобування будівельної глини під Полтавою.