Мужчину осудили за добычу полезных ископаемых в естественном заказнике
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Во Львовской области осудили организатора незаконной добычи полезных ископаемых на территории заказника. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области по материалам УЗЭ во Львовской области, передает в УНН.
“Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления и, учитывая соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым, назначил согласованную сторонами меру наказания в виде штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан”, — говорится в сообщении.
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Незаконную деятельность злоумышленника по незаконной добыче полезных ископаемых разоблачили и прекратили сотрудники Управления защиты экономики Львовской области совместно с работниками Городецкой местной прокуратуры.
Правоохранители установили, что 58-летний житель Яворивского района, не имея соответствующих разрешительных документов, организовал на территории Чолгинського орнитологического заказника местного значения добычу песка, который в дальнейшем реализовывался как строительный материал жителям и юридическим лицам региона.
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“Предпринимателя” задержали во время незаконной добычи песчаной смеси, у него был изъят экскаватор и грузовая автомашина.
Злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.252 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда), а обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.
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Суд, учитывая соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым, назначил согласованную сторонами меру наказания в виде штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан.
Чолгинський заказник — орнитологический заказник местного значения в Украине. Образованный в 1997 году и расположен в пределах Яворивского района Львовской области. Общая площадь составляет 820 га и охватывает лесной массив с двумя водоемами, а также водно-болотный природный комплекс. Место остановки во время сезонных миграций водоплавающих птиц, в том числе редких, занесенных в Красную книгу Украины.
Напомним, СБУ остановила незаконную добычу строительной глины под Полтавой.